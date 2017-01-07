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يومية وطنية اخبارية

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أبو جــرة و”دي دي”

يناير 07, 2017 همسات 0

أبو جــرة و”دي دي”

واجه أبو جرة سلطاني انتقادات لاذعة من قبل رواد “الفايسبوك”، عندما دعا الشاب خالد ليكون إمام المسجد الأعظم، وخاض في أغنية “دي دي”، وأشاد بـ”الكينغ”، وعلقوا عليه بالقول “مهزلة قد وقعت فيها يا ابو جرة سلطاني ولن يخرجك منها إلا اعتزالك السياسة وعودتك لمهنة الرقية والإمامة كما عهدك مواطنو قريتك فترة السبعينيات”.

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