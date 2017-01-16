أبواب الحوار مفتوحة لمعالجة مطالب الطلبة

جدد التحذير من استغلال الطلبة، حجار يؤكد:

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، التأكيد على أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة أمام الطلبة لمعالجة جميع انشغالاتهم الموضوعية، داعيا إياهم إلى توخي الحذر والمزيد من الوعي، خاصة في هذا الوقت بالذات.

وأوضح الوزير الطاهر حجار، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية المتعلق بتسوية ميزانية 2014، أن الوصاية تستمر في تفعيل قنوات الحوار مع الطلبة والشركاء الاجتماعيين وتسعى لتلبية المطالب الموضوعية حسب الإمكانيات المتاحة.

وفي نفس السياق، دعا الوزير حجار، الطلبة إلى توخي الحذر والمزيد من الوعي، بهدف التصدي لتحركات بعض الأطراف، التي تحاول نشر البلبلة، عن طريق تحريك الطلبة في آن واحد، وقال في هذا الشأن، إن المتمعن في هذه الحركات، يدرك أن بعض المطالب التي تقدم بها الطلبة، على غرار طلبة الصيدلة، تعد منطقية وموضوعية، بالمقابل توجد مطالب أخرى لا يقبلها العقل، مستشهدا بالمطالبة بغلق تخصص معين، لتمكين الطلبة المتخرجين من الحصول على مناصب شغل، فضلا على المطالبة بتوظيف جميع المتخرجين في شركة واحدة.

وبعد أن أكد الوزير عزم دائرته الوزارية على إيجاد حلول للمطالب الموضوعية والمشروعة، شدد بالمقابل على أهمية محاربة جميع المطالب التي فيها نوع من التحايل، وبخصوص مناصب الشغل المالية الشاغرة التي تم تسجيلها خلال السنوات السابقة، أكد الطاهر حجار، أن مصالحه تمكنت من استرجاع جميع هذه المناصب، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وتم توزيعها على مختلف المؤسسات الجامعية، حسب احتياجاتها.

ربيع. م