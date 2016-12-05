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5 قتلى في انهيار منجم فحم بالهند

ديسمبر 30, 2016 دولي 0

5 قتلى في انهيار منجم فحم بالهند

قالت الشرطة الهندية أمس، إن خمسة على الأقل لقوا حتفهم وحوصر أكثر من 20 آخرين في انهيار نفايات بمنجم للفحم في شرق الهند تديره شركة كول إنديا المحدودة التابعة للدولة.ودفن عدد من المركبات التي كانت تشارك في استخراج الفحم في الحادث الذي وقع ليل الخميس في ولاية جاركاند بمناجم لالماتيا التي تملكها شركة إيسترن كولفيلدز المحدودة، وهي شركة تابعة لأكبر شركة لاستخراج الفحم في العالم.وقال ر. ك. موليك المتحدث باسم شرطة الولاية لرويترز “تم انتشال خمس جثث حتى الآن وهناك 23 في عداد المفقودين.”وأضاف أن نفايات المنجم المكدسة بالقرب منه انهارت، مشيرا إلى أن تشغيل المنجم موكل إلى شركة خاصة.وقال موليك “في ذلك الوقت كان هناك نحو 40 شخصا يعملون في المنجم وتمكن بعضهم من الفرار. ولحقت إصابات بالبعض الآخر.”ورفض متحدث باسم شركة إيسترن كولفيلدز المحدودة التعليق قائلا:”إن الشركة لا تزال تجمع تفاصيـــــــل من الموقع”.وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر “من المحزن فقد أرواح بمنجم في جاركاند”. وأضاف أن حكومة الولاية ووزير الفحم يقدمان المساعدة.

وكالات

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