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43 جريحـا في خـروج قطار عن القضان في الهنــد

ديسمبر 28, 2016 دولي 0

43 جريحـا في خـروج قطار عن القضان في الهنــد

في ثالث حادث على الأقل من نوعه خلال أسابيع

قالت الشرطة الهندية ومسؤولون بالسكك الحديدية، إن قطارا خرج عن القضبان في شمال البلاد أمس، مما أسفر عن إصابة 43 شخصا على الأقل في ثالث حادث على الأقل من نوعه خلال أسابيع، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة شبكة القطارات المتقادمة بالبلاد.
وخرج القطار عن القضبان قرب مدينة كانبور في إقليم أوتار براديش في وقت مبكر من صباح أمس.وقال جاويد أحمد، المدير العام لشرطة الإقليم في تغريدة على “تويتر”، إن كل المصابين -وكثير منهم في حالة حرجة- نقلوا إلى مستشفيات قريبة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من موقع الحادث عربات قطار ملتوية ومقلوبة. كما ظهرت عربتان وقد سقطتا من فوق جسر داخل قناة صغيرة. وشوهد ركاب يلتقطون أمتعتهم بجوار العربات.
ونظام سكك الحديد المتهالك في الهند، هو رابــــــع أكبر نظام من نوعه في العــــــالم. ويعمل في إطاره 11 ألف قطار يوميا من بينها 7000 قطار ركاب يستقلها أكثر من 20 مليون راكب.


وكالات

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