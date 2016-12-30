30 بالمـائة من حالات السرطان بالجـزائر سببها الغـذاء

البروفيسور زيتوني يدعو وزارة التجارة إلى التدخل

كشف رئيس المخطط الوطني لمكافحة السرطان، البروفيسور مسعود زيتوني، أن سوء التغذية عند الجزائريين وراء 30 بالمائة من حالات الإصابة بالسرطان، داعيا وزارة التجارة إلى التدخل لمراقبة نوعية المواد المستعملة في صناعة هذه الأغذية المشبعة بالسكريات والشحوم والملحيات، والقيام بما اسماه “ثورة غذائية”، لوضع حد للنظام الغذائي المتبع لدى الجزائريين خاصة الشباب منهم .

أوضح رئيس المخطط الوطني لمكافحة السرطان، البروفيسور مسعود زيتوني، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد”، أن عدم إتباع نظام غذائي متوازن وكذا نقص التغذية، ومعه جهل المستهلكين لنوعية المواد المستعملة في صناعتها، تؤدي إلى السرطان، موضحا أن 30 بالمائة من المصابين بالسرطان في الجزائر، تعرضوا لهذا الداء الخبيث، بسبب سوء التغذية، مؤكدا أن معظم المواد الغذائية المعروضة لا تتطابق مع المحتوى القانوني لها.

وفي السياق، دعا البروفيسور وزارة التجارة إلى إحداث ثورة غذائية في الجزائر، والقيام بتخفيض نسبة السكر والملح والشحوم في المواد التي تعرض في السوق، نظرا لدورها الكبير في إصابة الجزائريين بالسرطان ومجمل الأمراض المزمنة .

وفي نفس الإطار، أبرز زيتوني، وجود 120 مريض بالسرطـــــــــان في كل 100 ألف نسمة في الجزائر، موضحا أن هذا الرقم كبير مقارنة بدول أوروبية، معطيـــــــا مثالا على السويد، التي قـــال عنها “إننا نجد 120 مريض بالسرطان في كل مليـــــــــــون نسمة”، وفي السياق، أضـــــــاف أن الجزائر، تسجل أزيد من 40 ألف حالة إصابة جــــــــديدة بالسرطان سنويا، مثمّنا دور المخطط الوطني لمكافحة السرطـــــان 2015 /2019 الذي أقرّه رئيس الجمهـــــــــــورية، عبد العـــــــــــــزيز بوتفليقة، والذي قال عنه إنه بدأ يعطــــــــي ثماره في التحكم والمتابعة والمعالجة.

وأكد زيتوني، أن سياسة التقشف لم تطل الميزانية التي وفرتها الدولة للمخطط الوطني لمكافحة السرطان، حيث كشف أن المبلغ يقدر بـ 180 مليار دينار، مشيرا إلى أنه غير كاف مقارنة بما تصرفه دول أخرى، كما أضاف أن القيمة المالية التي تصرفها الدولة على الأدوية تقدر بـ44 مليار دينار، إذا كانت في السنوات الماضية تقدر بـ 5.1 ملايير دينار.

وفيما يتعلق بأخذ مواعيد الكشف بالأشعة، والتي تستغرق وقتا طويلا في الجزائر، نظرا لقلة الإمكــــــــــانيات، قال البروفيسور، إن الوقت المناسب يتمثل في ستة أشهر، عكس ما يحصل في المستشفيات الجزائرية، موضحا أن هناك من ينتظر مدة عامين وهذا كثير حسبه، حيث يموت المريض في أغلب الأحيان، قبل أن يقوم بالكشف.في سياق آخر، أشار زيتوني، إلى أن رفع الرسوم المفروضة على التبغ إلى 30 بالمائة في قانون المــــــــــالية لسنة 2017 غير كاف، لردع المستهلك لـــــلإقلاع عن التدخين، داعيا إلى تكثيف الجهود المبذولة لمكــــــــــافحة هذه الظاهرة الخطـــــــــيرة، وخاصة عند الأطفال، حيث اقترح تسليط عقوبـــــــــــــات على الأولياء حتى يفرضون الرقـــــــــابة على أطفالهم، كما لم يستثن النساء، التي قـــدرت نسبة استهلاكهن للسجائر بـ5بالمائة، داعيا إياهن إلى التوقف عن استهلاكه.



حسيبة.ب