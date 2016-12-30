آخر تحديث : ديسمبر 30th, 2016 7:51 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

2017 سنة التقشف الفعلي

ديسمبر 30, 2016 في نفس الوقت, في نفس الوقت 0

2017 سنة التقشف الفعلي

تطل علينا سنة 2017 وتلوح في أفقها سنة عصيبة على الجزائريين، سنة ستكون أسوأ من سابقتها حسب كل المعطيات، فإن كانت 2016 هي السنة التي تقشفت فيها الدولة، فإن 2017 ستكون السنة التي سيتقشف فيها عموم الشعب.
منذ انهيار أسعار النفط ونهاية عهد البحبوحة والإنفاق من دون حدود والحكومة تـحاول تمديد الوهم أكثر فأكثر، لكن منطق الأمور تجاوزها هذه المــرة ولم يعد بالإمكان الترقيع أكثر، ولن تكفي خرجات الوزير الأول الإعلامية للحد من مخاوف الجزائريين بخصوص وضع اقتصادي هش ومتهالك، قد تحاول الحكومة التحسين منه وقد تنجح في ذلك، لكن ذلك لن يتم دون مرحلة انتقالية ستخلف وراءها الكثير من الهزات الاجتماعية والاقتصادية.
2017 ستكـــــون إذا أول السنوات العجاف ومن دون تهويل ولا مبالغة ستكون سنة مراجعة الجزائريين للكثير من عاداتهم الاستهلاكية التـــــي لم تكـــن هــــي أيضــــا تحتكم إلى أي منـــطـــــق علـــــى شاكلة سلوكات الحكومة.
قانون المالية لسنة2017، ينذرنا بارتفاع محسوس في أسعار السلع، وإن حاول الوزير الأول إنكار ذلك، وينذرنا أيضا بتراجع الإنفاق العمومي ومعه تقلص البرامج الخماسية، ما يعني أن الطلب العمومي، أول محرك للاقتصاد الوطني، سيتوقف، ما سيخلف ركودا اقتصاديا كبيرا توقعه الخبراء منذ مدة، ركود يعني تضاعف الاستهلاك وانكماش في عدد الوظائف الجديدة أو حتى القديمة.
كل هذه التفاصيل يعيها الجزائريون جيدا، وعلى الحكومة أن تتخلص من خطابها الواثق والمطمئن لأن الجميع على دراية بخطورة الوضع، وتركز على ضرورة التسريع من إجراءات مواجهة هذه الانعكاسات حتى لا تطول في الزمن وتصبح مصدر قلق وعدم استقرار.


نسيم براهيمي

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016

همسات

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

ديسمبر 28, 2016 0

كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016،...
اقرأ المزيد
الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

سب وشتم داخل “بي.دي.آل” برج بوعريريج

سب وشتم داخل “بي.دي.آل”...

ديسمبر 28, 2016 0

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  