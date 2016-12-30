2017 سنة التقشف الفعلي

تطل علينا سنة 2017 وتلوح في أفقها سنة عصيبة على الجزائريين، سنة ستكون أسوأ من سابقتها حسب كل المعطيات، فإن كانت 2016 هي السنة التي تقشفت فيها الدولة، فإن 2017 ستكون السنة التي سيتقشف فيها عموم الشعب.

منذ انهيار أسعار النفط ونهاية عهد البحبوحة والإنفاق من دون حدود والحكومة تـحاول تمديد الوهم أكثر فأكثر، لكن منطق الأمور تجاوزها هذه المــرة ولم يعد بالإمكان الترقيع أكثر، ولن تكفي خرجات الوزير الأول الإعلامية للحد من مخاوف الجزائريين بخصوص وضع اقتصادي هش ومتهالك، قد تحاول الحكومة التحسين منه وقد تنجح في ذلك، لكن ذلك لن يتم دون مرحلة انتقالية ستخلف وراءها الكثير من الهزات الاجتماعية والاقتصادية.

2017 ستكـــــون إذا أول السنوات العجاف ومن دون تهويل ولا مبالغة ستكون سنة مراجعة الجزائريين للكثير من عاداتهم الاستهلاكية التـــــي لم تكـــن هــــي أيضــــا تحتكم إلى أي منـــطـــــق علـــــى شاكلة سلوكات الحكومة.

قانون المالية لسنة2017، ينذرنا بارتفاع محسوس في أسعار السلع، وإن حاول الوزير الأول إنكار ذلك، وينذرنا أيضا بتراجع الإنفاق العمومي ومعه تقلص البرامج الخماسية، ما يعني أن الطلب العمومي، أول محرك للاقتصاد الوطني، سيتوقف، ما سيخلف ركودا اقتصاديا كبيرا توقعه الخبراء منذ مدة، ركود يعني تضاعف الاستهلاك وانكماش في عدد الوظائف الجديدة أو حتى القديمة.

كل هذه التفاصيل يعيها الجزائريون جيدا، وعلى الحكومة أن تتخلص من خطابها الواثق والمطمئن لأن الجميع على دراية بخطورة الوضع، وتركز على ضرورة التسريع من إجراءات مواجهة هذه الانعكاسات حتى لا تطول في الزمن وتصبح مصدر قلق وعدم استقرار.



نسيم براهيمي