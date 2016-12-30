2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

آخر تحديث : ديسمبر 30th, 2016 8:22 مساءً
ديسمبر 30, 2016 Wakteldjazair همسات 0
ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا اللجوء السياسي بفرنسا سنة 2016 فقط. وقالت الصحيفة إن الجزائر بذلك، تحتل الرتبة التاسعة عالميا، من حيث تعداد مواطنيها الراغبين في اللجوء السياسي بفرنسا. حيث يأتي الجزائريون طالبو اللجوء، في سلم الترتيب العام، بحسب الصحيفة، بعد كل من الأفغان والهاييتيين والسودانيين والألبان والسوريين، وغيرهم.
ديسمبر 30, 2016 0ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا...
ديسمبر 30, 2016 0
ديسمبر 30, 2016 0
ديسمبر 28, 2016 0
ديسمبر 28, 2016 0
ديسمبر 28, 2016 0
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
ديسمبر 21, 2016 0على الحكومة دراسة كل القرارات...
ديسمبر 21, 2016 0الأمين الوطني مكلف بالتنظيم في...
ديسمبر 11, 2016 0رئيــــس حركـــة الإصـــلاح...
ديسمبر 30, 2016 0إذ نودع هذه الأيام عاماً ينقضي...
ديسمبر 28, 2016 0«العائدون» هو اسم الكتاب الصادر...
ديسمبر 27, 2016 0واجه عشرين طلقة نار مباشرة ، ولم...
ديسمبر 26, 2016 0من الأهمية بمكان التوقيت الذي...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...