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2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 همسات 0

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا اللجوء السياسي بفرنسا سنة 2016 فقط. وقالت الصحيفة إن الجزائر بذلك، تحتل الرتبة التاسعة عالميا، من حيث تعداد مواطنيها الراغبين في اللجوء السياسي بفرنسا. حيث يأتي الجزائريون طالبو اللجوء، في سلم الترتيب العام، بحسب الصحيفة، بعد كل من الأفغان والهاييتيين والسودانيين والألبان والسوريين، وغيرهم.

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2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا...
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