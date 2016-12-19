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19 ألف مستثمرة فلاحــية أمــام العدالـة

ديسمبر 25, 2016 الحدث 0

19 ألف مستثمرة فلاحــية أمــام العدالـة

بعد تهرب أصحابها من تسديد ديون بآلاف الملايير 

باشرت، مديريات أملاك الدولة المتواجدة عبر الوطن، في تحويل 19ألف ملف مستثمرة فلاحيه على العدالة بسبب مشكل الديون المتراكمة عليها، نتيجة عجزها التام من حيث التسيير المالي، وذلك بعد سلسلة من التحريات الأمنية الميدانية التي كشفت عن وجود انتهازيين حصلوا على عقود استغلال الأراضي الفلاحية دون استغلالها في الفلاحة .
وحسب ما كشفت عنه مصادر لـ”وقت الجزائر”، فبعد تحقيقات باشرتها مصالح الأمن المختصة منذ نهاية سنة 2013 فيما يخص تحويل العقار الفلاحي إلى نشاطات أخرى، إضافة إلى التنازل عن جزء من هذه الأملاك، التي تبقى تابعة للدولة، أصلا، لفائدة أشخاص آخرين بطريقة غير قانونية، حيث كشفت المصادر التي أوردت إلينا الخبر، أنه على ضوء التحقيقات، تم تحويل 19 ألف ملف يخص المستثمرات الفلاحية إلى العدالة للفصل فيه .
كما جاءت إحالة الملفات -تضيف مصادرنا- الخاصة بالمستفيدين من هذه المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية على العدالة، جاء بعد تهرب أصحابها من تسديد ما عليهم من مستحقات تجاه مصالح أملاك الدولة، بالرغم من التحفيزات والتسهيلات التي وضعت أمامهم لتسوية ملف الديون الشائكة التي تعود إلى سنوات، ومنها التسديد بالتقسيط وعلى مراحل، كما سبق وأن وجهت الجهة المعنية إلى أصحاب المستثمرات مراسلات وإعذارات، بغرض دفع حقوق الانتفاع التي على عاتقهم، وانتهت إلى اللجوء إلى العدالة لإيجاد حل لقضية الديون العالقة.
من جهة أخرى، شرعت عدة ولايات في الجنوب، بالتدقيق في عشرات المشاريع الفلاحية، وقال مصدر عليم، إن فرق الدرك الوطني شرعت في التدقيق بمشاريع استصلاح فلاحي منحت للخـــــواص في إطـــــار برامج الاستصلاح، وكذا في حسابات الصناديق التنمـــــوية الخاصة، مثل صنـــــــاديق تمويل المشاريع الفلاحية والقروض الممنوحة للفلاحين.
وتأتي عملية إحالة ملفات المستثمرات الفلاحية على العدالة كما أضافت مصادرنا، كما أنه إلى جانب عملية تحويل الملفات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية التي دامت التحقيقات فيها أكثر من سنتين، تقوم حاليا لجان مختصة تجوب كل الولايات لفحص حقيقة وجود غرباء وانتهازيين حصلوا على عقود استغلال الأراضي الفلاحية دون استغلال هذه الأراضي في المجال الفلاحي، أي السبب الذي استفادوا من أجله المستثمرة . 

نورالحياة.ك

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