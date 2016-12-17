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17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

ديسمبر 28, 2016 همسات 0

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016، خاصة “الفايسبوك” والانستغرام، حيث بلغ عدد الجزائريين المشتركين في “فايسبوك” 17 مليون مشترك. وتصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية بـ 33 مليون مشترك وبنسبة تقدر بـ 37 بالمائة من عدد السكان، تليها بعد ذلك الجزائر بـ 17 مليون مشترك بنسبة تقدر بـ 43 بالمائة من عدد السكان.

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17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

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كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016،...
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