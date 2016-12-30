1206 جــزائري حـاولوا “الـحــرڤة” في 2016

إحصائيات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف:

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن “تواصل الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط”، حيث أنه “لا يزال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم”، آملين في حياة أفضل”، مؤكدة أن “هذه الظاهرة أصبحت تؤرق الحكومة، من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب “الحراقة” في عرض البحر”.

أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، أنه “وبلغة الأرقام واستنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، بأن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية، سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 1206 “حراڤ” منذ الفاتح من جانفي الماضي إلى غاية 30 ديسمبر الجاري”، محاولين “الهجرة من الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، مما أصبحت هذه الظاهرة تؤرق الحكومة، التي سارعت إلى رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لـ”الحراڤة” في عرض البحر”.

وأفادت الرابطة، استنادا إلى آخر بيان للقوات البحرية الجزائرية ليوم 27 ديسمبر الجاري، أنه “تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 9 أشخاص بعرض سواحل وهران، كانوا على متن قارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية”، كاشفة أن “إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي، حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعية، لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة”، هو ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حســـــــاب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، أو الذين فشلوا في الهجرة”.

وفي نفس السياق، نددت الرابطة بـ”السياسة الأوروبية التي انتهجت إجراءات صارمة ضد المهاجرين، حتى وصل الأمر بهم إطلاق الذخيرة الحية ضد المهاجرين السريين في عرض البحر”، مشيرة إلى أنه “وفي ظل هذه الظروف، لم نعد نرى أو نسمع أخبار استقبال اللاجئين، بل أن ما نسمعه فقط هو عن طرد اللاجئين أو حتى إطلاق النار على هذه الجموع، التي وقعت ضحية السياسات الغربية”، مذكرة أنه “وحسب التقارير السرية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية “فرونتكس”، فإن عددا من الدول الأوروبية استخدمت الذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين، من بينها حراس السواحل للقوات البحرية اليونانية، التي كانت تطلق النار مند ماي 2014 إلى غاية ديسمبر 2015 .”

كما أكدت الرابطة بأنه”ينبغي على الحكومة أن تتعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان، لاسيما في إطار حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة”.



حسيبة.ب