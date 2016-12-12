12 جريحـا بعد انحراف طائرة عن مدرج مطار بالهــند

آخر تحديث : ديسمبر 27th, 2016 9:43 مساءً
ديسمبر 27, 2016 Wakteldjazair دولي 0
الحادث وقع قبيل إقلاعها بفترة وجيزة
خرجت طائرة تابعة لشركة جيت للطيران من طراز بوينج 737 تقل 161 شخص عن مدرج مطار في ولاية جوا الهندية قبيل إقلاعها بفترة وجيزة قبل فجر أمس، وعبرت حقلا قبل أن تسقط في خندق على جانب طريق خدمات.وقالت الشركة في بيان، إن عشرة أشخاص تقريبا أصيبوا في الوقت الذي تم فيه نقل 154 راكب وطاقم مؤلف من سبعة أشخاص من على متن الطائرة التي كانت متجهة إلى مومباي.وقال البيان “انحرفت الرحلة 9دبليو 2374 المتجهة من جوا إلى مومباي من على الممر في مطار دابوليم صباح اليوم، بسبب عطل فني أثناء استعدادها للإقلاع.”وديسمبر هو أكثر شهور العام ازدحاما في مطار دابوليم الواقع خارج بانجيم عاصمة الولاية، حيث يتوافد السائحون على شواطئ جوا المحفوفة بالنخيل والأسواق السياحية خلال موسم الشتاء.
وعرض التلفزيون لقطات أظهرت المصابين ممددين على محفات في الظلام على طريق الخدمات، فيما توقفت سيارات الإطفاء بالقرب من الطائرة التي فقدت عجلات الهبوط على ما يبدو وتحطم أحد أجنحتها، حيث استقرت على بدنها وصناديق المحركات.وقال بعض الركاب، إنهم شاهدوا دخانا يتصاعد من المقصورة عندما بدأت الطائرة في الخروج من على المدرج . ووصف أحد المصابين ويدعى دينيش كومار الحادث وقال على قناة تايمز ناو “انكسرت ساقي. في اللحظة التي بدأت فيها الطائرة التحرك على الممر انحرفت باتجاه حقل قريب وكان هناك دخان داخل الطائرة.”
وقالت المتحدثة باسم شركة جيت، إن الشركة تحقق في كيفية وقوع الحادث.
وكالات
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