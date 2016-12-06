06 ملايير سنتيم لتحسين توزيع مياه الشرب بقرى ومشاتي ابن زياد

والي قسنطينة الجديد يراهن على النهوض بالتنمية بالمنطقة

استفادت دائرة ابن زياد بقسنطينة مؤخرا من مشروع بقيمة 6 ملايير سنتيم من أجل تحسين توزيع المياه بعدة مشاتي بدائرة ابن زياد، حيث سيتم ربط هذه المناطق انطلاقا من “فوراج حمزاوي” على مسافة 10 كلم، عملا بقرارات الوالي كمال عباس الرامية كونها من أبرز الانشغالات التي رفعوها لها بعد تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي بالولاية مؤخرا.

و خلال جلسة العمل التي جمعته برؤساء البلديتين التابعتين لدائرة ابن زياد وكذا المواطنين ومختلف جمعيات المجتمع المدني قبل أسبوع كشف الوالي عن القرارات المتخذة والتعليمات الموجهة لمختلف المعنيين للنهوض بالتنمية المحلية على مستوى بلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو التابعة لدائرة ابن زياد التي ستكون نقطة الانطلاقة للنهوض بالتنمية المحلية بالولاية، خاصة أن ابن زياد معروفة بكثافتها السكانية وطابعيها الفلاحي والصناعي.

قرارات استعجالية لتحرير ملف السكن الريفي

بخصوص ملف السكن الريفي بدائرة ابن زياد الذي كان مطروحا بشدة من قبل السكان وما عرفه من عراقيل إدارية، أمر الوالي مدير السكن بالولاية بجمع كل الوضعيات الخاصة بالأشخاص الذين يمتلكون قطع أرضية ولم يستفيدوا من إعانات البناء الريفي أو تم إلغاؤها من أجل دراستها حالة بحالة.

كما توجه إلى المواطنين الذين تحصلوا على إعانات الشطر الأول للبناء الريفي عام 2010 و2011 ولم ينطلقوا في عملية البناء داعيا إياهم لمباشرة الأشغال حتى لا يتم إقصاؤهم ومتابعتهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدا في ذات السياق استحالة البناء فوق الأراضي الفلاحية أو الغابية التي لديها طابع خاص ولا يمكن استغلالها إلا بنزع الطابع الغابي عنها.

وبخصوص المشاريع السكنية العالقة منذ سنوات طمأن المكتتبين في مشروع 150 مسكن ترقوي الذين دفعوا الشطر الأول بالتزام المرقي في تسليم المشروع نهاية 2017 وتسليم الوثائق اللازمة للمكتتبين، وسيكون توزيع هذه الحصة على مستحقيها ممن تحصلوا على الاستفادات المسبقة في غضون الأيام المقبلة، فيما شدد على ضرورة احترام آجال المحددة لتسليم مشروع 150 مسكن ترقوي مدعم بحي 08 ماي 1945، وفي هذا الصدد طالب من مدير السكن إيفاءه بقائمة المرقين الذين اثبتوا كفاءة وجدية في الميدان لتوزع عليهم باقي الحصص من برنامج الترقوي المدعم بالبلدية.

وفي سياق متصل وبخصوص التهيئة الحضرية تحدث عن تخصيص إعانات مالية هامة على عاتق ميزانية الولاية للتكفل بكل الطرق الولائية المتدهورة منها الطريق الولائي على مستوى قرية المالحة ببلدية ابن زياد الذي استفاد من مشروع إعادة تأهيل وانطلقت به الأشغال.

الاستثمار أكثر بقطاع الفلاحة لخلق مناصب شغل

فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي على مستوى البلديتين الفلاحية بامتياز، دعا المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الفلاحين وكذا الإدارة الى العمل أكثر لخدمة الأرض وذلك بمرافقة الفلاح بتقوية الإرشاد الفلاحي خاصة مع وجود هياكل عديدة في الميدان حيث طالب بضرورة الرفع من قدرات تخزين المنتوجات الفلاحية بأنواعها على مستوى الولاية والذي يعد فرعا من فروع الاستثمار القادر على خلق نشاطات فرعية لخلق مناصب الشغل والحفاظ على المنتوج مع العمل على استرجاع الأراضي البور، أما بالنسبة للانشغال المتعلق بالرفع من قدرات سقي الأراضي الفلاحية أمر الوالي رؤساء البلديات بمنح تراخيص لمن يريد حفر آبار وخزانات للمياه، كما طلب من مديرية الفلاحة ومديرية الموارد المائية بتقديم اقتراحات للنظر في إمكانية استرجاع وتأهيل موارد المياه الموجودة ضمن البرامج القطاعية أو الميزانيات المحلية أو تمويل مزدوج مع الفلاحين المستفيدين.

وفيما يخص تشجيع الاستثمار والتكوين، أكد الوالي على رؤساء البلديات للسعي لدى التجار والمستثمرين لفتح مناصب التمهين للشباب بمنحة شهرية والاستفادة من التحفيزات التي تقدمها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يفتحون مناصب التمهين منها الإعفاء من جزء من الضرائب، كما دعا الراغبين في الاستثمار في قطاع الغابات بتوجيه طلباتهم لمدير الغابات من أجل التكفل بها واستغلال المنتوجات الغابية كمورد جديد للدخل وخلق مناصب عمل جديدة.

وفي سياق آخر وبخصوص تثمين الممتلكات كمورد يعول عليه لرفع المداخيل المحلية أمر رؤساء البلديات باسترجاع المحلات المهنية غير المستغلة وتوزيعها على الشباب الذي يبدي إرادة في العمل أو كرائها عن طريق المزايدة لمزاولة أنشطة مقررة مسبقا تتناسب مع المحيط الحضري أو توجيهها للمرافق العمومية لاستعمالها كمقرات أو فروع أو لممارسة أنشطة أخرى لتنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات تبعا لسياسة البلاد والنموذج الجديد للتنمية، وبالنسبة للتثمين سيتم الاعتماد على السعر المعمول به على مستوى السوق بالنسبة للمحلات التجارية والسعر المعمول به على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للسكنات وليس حسب تقييم أملاك الدولة.

خلق قنوات لإيصال انشغالات المواطنين

كما طلب من المواطنين اللجوء الى القنوات السليمة والرسمية لإيصال انشغالاتهم وعدم التعدي على حرية الغير، مكلفا في ذات السياق المديرين المعنيين بمعاينة إمكانية تسجيل المشاريع التي جاءت ضمن الانشغالات المعبر عنها على مستوى بعض الأحياء والقرى على غرار التهيئة بتحصيص الأمير عبد القادر ببلدية ابن زياد، وفي هذا الصدد ذكر الوالي بالموقع الذي تم استحداثه مؤخرا بعد تنصيبه بخلق موقع خاص مباشر يمكن من خلاله المواطن طرح انشغاله مباشرة على رئيس المجلس التنفيذي للاطلاع عليه ومعالجته.



وهيبة عزيون

