ولـد عبـاس يفجّـر”حمــس”!

الحركـــــة مبنيـــــــة علـــى الانقسامـــات منـــذ رحيـــل نحنـــاح

عادت الحسابات السياسية داخل بيت “حمس”، لتؤكد مجددا أن تيار “الاستوزار” لم يهضم بعد إبعاده من الحكومة ودوائر السلطة، بعد سنوات من قرار المجلس الشورى للحركة بإعادة “حمس” إلى المعارضة وتطليق الحكومة، ولا يمكن قراءة الخرجة الأخيرة لكل من رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني والقيادي محمد سعيدي، بلقائهما مع أمين عام “الأفلان”، وبعدها رد فعل الحركة الرسمي، إلا في هذا الإطار، كما لا يمكن فهم تصريحات أمين عام “الأفلان” جمال ولد عباس، سوى أنها بمثابة تدخل في الشأن الداخلي لحمس، وهو ما فجر أزمة حقيقية داخل بيت الحركة.



قالــــت إن لا علــــم لهــــا بــــه

“مقري” يتبرأ من لقاء ولد عباس بسلطاني وسعيدي

نفت حركة مجتمع السلم، علمها بلقاء قياديين في الحركة مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرة إلى أنها “لم تكلف أي أحد للاتصال واللقاء بحزب جبهة التحرير الوطني”. متبرئة بذلك مما قام به كل من أبو جرة سلطاني وعبد الرحمان سعيدي خلال لقائهما بولد عباس.عبرت حركة مجتمع السلم، أمس، الحركة في بيان توضيحي لها، اطلعت عليه “وقت الجزائر”، عن ما أسمته “دهشتها واستغرابها” من تصريح الأمين العام للأفلان الأخير، “في إطار ما سماه بلقاء مع قياديين بالحركة، (قاصدة بذلك أبو جرة سلطاني وعبد الرحمان سعيدي سعيدي) والذي سيتبعه لقاء آخر موسع مع قياديين آخرين من الحزبين”، حسبما أشار إليه ولد عباس في تصريح صحفي، نافية “علمها المسبق بهذا الاجتماع”، في وقت أكدت أنها “لم تكلف أي أحد للاتصال واللقاء بجبهة التحرير الوطني”، ولا يوجد، يتابع البيان، “أي حديث داخل الحركة ولا أي موعد مع هذا الحزب”. وكما أورد التوضيح، أن المكتب التنفيذي الوطني للحركة، يؤكد “بأن هذه الأساليب مرفوضة في التعامل بين الأحزاب”، كما أن “محاولات الإرباك هذه مردودة، وقد قال مجلس الشورى الوطني كلمته بشأنه (الإرباك) في لقائه الأخير”. من جهته، نشر مقري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس، يقول “لا أتعجب أبدا من حجم الصد والعداوة والتآمر الذي تتعرض له الحركة على مستوى جهات في المجتمع، وجهات في النظام السياسي”، فحركته استطاعت أن تتجاوز كل التحديات وكل المصاعب وكل المؤامرات، على حد تعبيره، “وخرجت من انشقاقين أقوى، كما كانت عليه (..) هي حركة لا بد أن يعاديها أقوام ويتربص بها أقوام، ويطمع أقوام أن يلحقوها بهم، ولو بلي الذراع”، ولكن يتابع “هيهات”، فتن كبيرة، يقول “أحاطت بنا منذ التأسيس، ولكن تجاوزناها كلها، بل خرجنا منها أكثر تجربة وأمتن صفا”. جدير بالذكر، أن حزب جبهة التحرير الوطني، نشر أول أمس على موقعه الإلكتروني، فحوى اللقاء الذي جمع أمينه العام جمال ولد عباس، بكل من الوزير السابق أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى الأسبق عبد الرحمان سعيدي لحركة مجتمع السلم، وهو اللقاء الذي دام قرابة الساعة والنصف، وقد تحدث فيه “هؤلاء عن الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر”، حيث كان النقاش مستفيضا بين ولد عباس وقيادي الحركة، الذين يطمحون إلى دمج الحركة في العمل التقاربي مع السلطة، من خلال إعداد خارطة طريق جديدة ضمن المشاركة لحركـــة مجتمع السلم في الحكومة القادمة، في سياق تعزيز الفعل الديمقراطي بالبلاد.

زهرة دريش