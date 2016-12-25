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ولـد خليفة لا يعلـم

ديسمبر 25, 2016 همسات 0

ولـد خليفة لا يعلـم

تفاجأ، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر قبة زيغود يوسف من سؤال أحد الصحفيين، عندما قال له، هل أن ولد خليفة يطمح للعودة إلى البرلمان وترأسه له لعهدة جديدة؟، أين رد عليه رئيس المجلس قائلا: إنه “لا يعلم الغيب إلا الله”، فهل يرغب ولد خليفة في عهدة جديدة على رأس “الأفلان”؟ بل وهل يقبل إن تم ترشحيه في التشريعيات المقبلة لتمكينه من العهدة؟

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