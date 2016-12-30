ولد علي مطلوب فـي السباعـات!

آخر تحديث : ديسمبر 30th, 2016 8:22 مساءً
ديسمبر 30, 2016 Wakteldjazair همسات 0
يعاني سكان بلدية سباعات بدائرة الرويبة، بالجزائر العاصمة، حالة غليان بشأن الملعب البلدي المخصص لهم للترويح عن أنفسهم، من خلال إقامة مباريات بينهم، وهو الهدف المرجو من إطارات البلدية الذين خصصوا هذا الملعب خدمة لأبناء الحي، إلا أن مسؤولي فريق الاتحاد الرياضي للسباعات الممثل للمنطقة، جعلوا الملعب حكرا عليهم، بعد أن أغلقوا أبوابه في وجه سكان المنطقة ومنعوهم من ممارسة الرياضة التي يعشقها العام والخاص (كرة القدم), زيادة على ذلك، فإن مسؤولي الملعب لم يكتفوا فقط بحرمان أبناء سباعات من إقامة مباريات، بل أرجعوا الملعب ملكية شخصية وأصبحوا يسيرونه وفق ما تمليه عليه أذهانهم، إذ يمنحون الملعب لأشخاص لا ينتمون إلا للمنطقة، مقابل الاستفادة من بعض الامتيازات!
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