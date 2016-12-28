وكالة “عدل” تتـدارك خطأهـا

المكتتبون يواصلون البحث عن كلمة السر المفقودة

تجمع مئات المكتبين في صيغة “عدل2” الذين فقدوا كلمة السر الخاصة بملفاتهم، أمس، أمام مقر وكالة تحسين السكن وتطويره، بعد أن رفضت مكاتب الوكالة في ملعب5 جويلية استقبالهم، فيما لايزال المكتتبون الذين لم يستطيعوا ولوج قائمة اختيار المواقع يتوافدون على الوكالة.

شهد مقر وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، ولليوم الثاني على التوالي فوضى عارمة، بسبب العــــدد الهائل من المكتتبـــــين في صيغة السكن “عدل2 ” من الجزائر وولايــــات أخــــرى، بالإضـــــافة إلى مكتتـــــــــبين من “عدل1″ الذين لديـــهم موعد مع الوكــــــالة، مما أدى إلى حدوث شجارات بين المكتتبين وبين أعوان الأمن في الوكالة، الذين عجـــــزوا في تهدئتهم وتنظيمهم.

وعاش مئات المكتتبين الذين فقدوا كلمة السر الخاصة بملفاتهم على أعصابهم، بعد أن تنقلوا إلى موقع الوكالة في ملعب 5 جويلية مثلما وجهتهم وكالة عدل بسعيد حمدين، من أجل استرجاع كلمات السر الخاصة بملفاتهم، على أساس أن الوكالة قد خصصت مكاتب لاستقبال هذه الحالات عبر التراب الوطني، غير أن الموظفين في مكاتب الوكـــــــالة في 5 جويلية وجهـــــوهم مجددا إلى مقر الوكــــــالة في سعيد حمدين، أين تجمــــــع المكتتبون في طابور طويل، متذمرين من الطريقة التي تعاملت بها المؤسسة معهم، واصفين ذلك بـ”التلاعب”.

وسجلت “وقت الجزائر”، أن أكثر الحالات المتواجدة في هذا التجمع، تخص المكتتبين الذين ظهر لهم في موقع التسجيل، أن كلمة السر خاطئة، بالرغـــــم من تدارك الأمر من قبل وكـــــالة عدل وتغيير عبارة “كلمة السر خاطئة” إلى عبارة “أنتم غير مبرمجين لاختيار الموقع وستكونون مبرمجـــــين فيما بعد”، والتي توضح أن كل من وجد هذه العبـــــارة، بعدما أدخل رقم التسجيل وكلمة السر، سيكون مبرمجا في المرحلة الثانية، التي ستكون شهر مارس 2017، حسب ما أوضحه مسؤولو وكالة عدل أول أمس، وهو الأمر الذي يبدو أن الكثير من مكتتــــبي عدل2 لم يستوعبـــــوه ولم يتقبلـــــوا فكرة أن المرحلــــة الأولى ستخص 40 ألف مكتتب في هذه الصيغة فقط بالجــــزائر العاصمة، رغم الشرح الذي قدمه موظفو الوكــــــــالة وأيضـــــا مسؤولون من الوكالة، عندمــــــا استقبلوا فوجا من المكتتبين، يحمل الكثير منهم أرقام تسجيل تتجــاور الرقـــــــــم 40 ألف في الترتيب التسلسلي.

ويضاف إلى الحالات السابقة عشرات من مكتتبي عدل2 وعدل1 قدموا من ولايات أخرى، على غرار سكيكدة والبليدة، لتفقد ملفاتهم أو لتتبع الطعون الخاصة بملفاتهم، بالإضافة إلى مكتتبي عدل 1 وعدل2، الذين لديهم موعد لدى الوكالة، مما زاد من الحشد المتجمهر منذ الصباح الباكر أمام مقر الوكالة.



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