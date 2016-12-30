وقف شــامل لإطلاق النار في سوريا

بعد اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس، أن النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية.

صرح بوتين أنه “تم توقيع ثلاث وثائق أولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام. وأعلن الجيش السوري في بيان الخميس وقفا شاملا للعمليات القتالية على جميع الأراضي السورية بدءا من منتصف أمس، على أن يستثني تنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة “فتح الشام”.وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر من يوم أمس، على أن “يستثنى” من القرار “تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما”. وأعرب الائتلاف السوري المعارض الخميس دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، والذي تم التوصل إليه برعاية تركية روسية، وفق ما أكد متحدث باسمه أول أمس. وقال أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري، “يعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للاتفاق ويحث كافة الأطراف على التقيد به”. وأجرت روسيا حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة السورية خلال الفترة الأخيرة محادثات من أجل وقف إطلاق النار في سوريا من شأنه أن يفتح الطريق أمام محادثات سلام في أستانا في كازاخستان.

وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، أعلن في وقت سابق أول أمس، أن في حال نجاح وقف إطلاق النار فإن مفاوضات سياسية بين السلطات السورية والمعارضة ستجري في آستانا عاصمة كازاخستان.

وشهدت الفترة الماضية تقاربا بين موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعـــــارضة السورية، برز خلال اتفـــــاق الشهر الحالي تم بموجبه إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة والمدنيين الراغبين بالمغادرة من مدينة حلب، ما أتاح للجيش السوري السيطرة عليها بالكامل.



ق.د/وكالات

