وضع حدّ لشبكة تزوير المركبات وترويج المخدرات بقسنطينة

آخر تحديث : ديسمبر 30th, 2016 7:51 مساءً
ديسمبر 30, 2016 Wakteldjazair مجتمع 0
عثر بحوزتهم على 1200 قرص مهلوس
تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث عشر بأمن ولاية قسنطينة من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 46 و56 سنة، عن قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، وضع مركبة للسير بوثائق مزورة وانتحال هوية وهمية، حيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج، إلى جانب حجز 1200 قرص مهلوس.
القضية تعود إلى تسجيل ذات المصلحة قضية حادث مرور مادي وجسماني متبوع بجنحة الفرار، تسبب فيه سائق مركبة من نوع “أودي” رمادية اللون وراح ضحيته شخصان، ليقوم بتركها مهملة في عين المكان فيما لاذ بالفرار، حيث تم التنقل إلى عين المكان وتحويل المركبة محل الحادث إلى المصلحة، وبعد التحقيق اتضح أن المركبة محل الحادث مزورة وسائقها مجهول الهوية والبطاقة الرمادية مسجلة بهوية وهمية، التحريات المعمقة والمكثفة وبالاستعانة بالدلائل العلمية تم تحديد هوية المشتبه فيه مرتكب الحادث، الذي تم توقيفه على مستوى وسط المدينة وبعد تفتيش محل إقامته تم حجز 1200 قرص من نوع “ديباكين”، وبعد توقيف المتهمين تم تحويلهم على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، وضع مركبة للسير بوثائق مزورة وانتحال هوية وهمية، حيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج.
وهيبة عزيون
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