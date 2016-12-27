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وزارة التجـارة تغلـق مـحلات بيـع الأعشـاب

ديسمبر 27, 2016 الحدث 0

وزارة التجـارة تغلـق مـحلات بيـع الأعشـاب

في تعليمــة مــوجهة إلى الــــولاة

أمرت وزارة التجارة، بغلق محلات بيع الأعشاب عبر مختلف ولايات الوطن، حيث باشرت مصالح الأمن بتشميع المحلات بعد تصريح الولاية بذلك، وهو ما أثار حفيظة العشابين الذين تفاجأوا بهذا القرار الصادر دون سابق إنذار، احترازا من تسريب المكمل الغذائي “رحمة ربي” في هذه المحلات، بعد سحبه نهائيا من الصيدليات.

الهــــــدف من العمليـــــــة منــــــع تســـــــــويق “رحمـــــة ربـــــــي”
وجهت وزارة التجارة تعليمة لجميع الولاة عبر 48 ولاية، بغلق محلات بيع الأعشاب الطبية، حيث تلقى أعوان الأمن قرارا من الولاة بتشميع هذه المحلات، وهو ما قامت به عناصر الأمن، حيث تم غلق محلات بيع الأعشاب الطبية المتواجدة في العاصمة وضواحيها، في انتظار تعميمها عبر التراب الوطني.
 وأرجعت المصادر التي أوردت الخبر في حديثها لـ”وقت الجزائر”، أن هذا القرار جاء من قبل وزارة التجارة خوفا من توزيع “المكمل الغذائي رحمة ربي”، بطريقة موازية، في محلات بيع الأعشاب الطبية، خاصة بعد سحبه من جميع الصيدليات ومطالبته بكثرة من طرف مرضى السكري، الذين احتجوا على سحبه من الصيدليات. وأردفت ذات المصادر، أن هذه الدواء بحكم أنه يشترى بغير وصفة طبية، تستطيع محلات بيع الأعشاب أن تسوقه وبيعه لمرضى السكري سرا.
ومن جهتهم، عبر العديد من أصحاب محلات بيع الأعشاب والمستحضرات الطبية، عن استيائهم الشديد وتذمرهم من قرار غلق مديرية التجارة لمحلاتهم، مؤكدين أنهم يبيعون هذه المواد منذ سنوات دون تسجيل أية تأثيرات سلبية.
للإشارة، كانت وزارة التجارة قد أمرت بسحب المكمل الغذائي “رحمة ربي” لصاحبه توفيق زعيبط من الأسواق والصيدليات، كإجراء وقائي إلى غاية صدور التحاليل النهائية، التي تؤكد مطابقته للمواصفات، بعد أن حمّلتها وزارة الصحة مسؤولية مراقبة المنتوج وإخضاعه للمراقبة، على اعتبار أنه يندرج ضمن صلاحياتها.”حيث أمرت الوزارة عن طريق إصدار تعليماتها لجميع مديرياتها عبر الوطن، بسحب الكميات كاملة.
وحذّرت مصالح المراقبة لوزارة التجارة الصيادلة وبقية التجار الذين يوفــــــــــرون ويعرضون هذا المنتوج في محلاتهم من العقوبات القانونية والإجراءات الإدارية، التي قد تقع عليهم في حال مخالفة التعليمات والاستمرار في عملية البيع، ما لم تصدر النتائج النهائية.

صبرينة دلومي

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