هل يرضخ ليكنــس لروراوة ويضع فيغـولي وهني في قائمة 23

تحسبـــــــــا للمشاركـــــة في كـــــأس أمـــــم إفريقيـــــا

يرتقب أن يعلن المدرب الوطني “جورج ليكنس” عن قائمة 23 لاعبا، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقرر إجراءها بالغابون يوم الثاني من شهر جانفي الداخل، خلال ندوة صحفية سينشطها بقاعة الندوات بملعب 5 جويلية الأولمبي، وذلك وسط أخبار عن رغبة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في فرض بعض الأسماء في هذه القائمة .

وأعلنت “ الفاف” الخميس المنقضي عن قائمة أولية تضم 31 لاعبا، قبل أن تضيف إليها متوسط ميدان الهجومي سفيان هني، مبررة عدم إدراجه في بادئ الأمر بالسهو، غير أن مصادر حسنة الإطلاع، كشفت لـ” وقت الجزائر” أن إدراج هني جاء من قبل التقني البلجيكي، جاء بأمر من قبل رئيس الهيئة الكروية الوطنية، الذي يود أن يكون لاعب إندرلخت البلجيكي حاضرا في السفرية إلى الغابون.

وبحسب ذات المصادر، فإن روراوة طلب من مدرب “الخضر” أيضا استدعاء متوسط الميدان الهجومي سفيان فيغولي، الذي أراد “ليكنس” إبعاده بسبب نقص المنافسة، على اعتبار أن اللاعب لا يشارك مع ناديه الإنجليزي واست هام، وبالتالي قد لا تحمل القائمة النهائية مفاجآت، على عكس ما كان ينوي القيام به المدرب السابق لمنتخب تونس.

للإشارة، فإن القائمة الأولية التي تضم 32 لاعبا ضمت لاعبين جدد، على غرار مختار بلخيثر الظهير الأيمن للنادي الإفريقي ومهاجم نادي كورتري البلجيكي إدريس سعدي، اللذان بنسبة كبيرة سيحجزان مكانين لهما في القائمة النهائية، بالنظر إلى جاهزية كل واحد منهما، وماعدا ذلك قد يحتفظ الناخب الوطني بالأسماء التي تعودت على التواجد في التربصات الأخيرة حتى لا يؤثر على روح المجموعة وبناء على توصيات روراوة.



أحمد. ح