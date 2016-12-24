هل تحتـاج الحياة الزوجية الناجحة لبعـض النفاق؟

تحتاج الحياة الزوجية لكي تنجح وتنعم بالاستقرار وتسود فيها معاني المودة للعديد من المقومات، ويعد الصبر من أهمها فضلًا عن التفاهم والتسامح والغفران، ولكن السؤال المطروح هل تحتاج الحياة الزوجية لبعض النفاق؟؟ وهل نعاني في مجتمعاتنا من حالة نفاق دائم تسود بين المتزوجين؟

لماذا النفاق:

يرى مختصون في العلاقات الأسرية أنّ داء النفاق يصيب العديد من المتزوجين، وأنّ النفاق في عمومه سلم الانتهازيين لأنّ صاحبه يتشدق بكلمات وعبارات لا تتجاوز حنجرته وكل جوارحه وحركات جسده ونبرة صوته تكذب ما يقول، وهذا النوع من العلاقات تفقد روح الرقي وتصبح الحياة الزوجية عبثًا في عبث لانعدام المصداقية فيها… وأنه غالبًا ما يبدأ من منطلق المجاملة الكاذبة وتتخذ ثلاثة أشكال هي:

مجاملة هادفة:

تدعو إلى الإكبار بمن نحب والرفع من شأنه والخشية عليه من اليأس والإحباط وخيبة الأمل من خلال ذكر محاسنه وسجاياه بصدق وتجرد، ناهيك عن دفعه للتقدم والنجاح بدعم مستمر.

مجاملة كاذبة:

التملق والمدح بما ليس فيه بهتانًا وزورًا أو المداهنة التي تحث على التقرب والتمسح ولو عن طريق الخداع والزيف من أجل مصلحة.

مجاملة لازمة:

هي ما يحتاجها أحد الزوجين وقت الضرورة وهي المهادنة التي يقوم بها اتقاءً للشر والمكر والأذى، ومع استمرار هذه السياسة من النفاق والمجاملة أيًّا كان شكلها يبدأ الزوجان في الشعور بأنّ الحب الخالص يتقلص أمام هذا النفاق، لذا كثيرًا من الأزواج يشتكي من شريكه، حيث يعتبر أنّ له وجهان، وجه اجتماعي يظهره خارج بيته في الغالب منفتح بشوش متفائل، متفاعل، متعاون، ووجه آخر داخل البيت يغلب عليه العبوس والتشاؤم والانفعال الزائد.

علاج النفاق:

ويرى المختصون أن حل هذه الإشكالية في: تحرّي الوسطية في التعبير لأنّ التعامل بالكذب يعتبر منحى مرفوضًا ولن تبنى عليه حياة متوازنة وإيجابية فكلما اقتربنا من الوسطية ومن الشخصية المتوازنة المرنة الصادقة التي تعرف كيف ومتى تتصرف التصرف الحكيم كلما استطعنا أن نتخلص من شيء اسمه نفاق في حياتنا كلها مع جميع من نتعامل معه.