هل أخطأ مـحرز بالبقاء في ليستر سيتي ؟

حرب باردة نشبت بينه وبين مدربه “رانيري”

ظهرت بوادر حرب باردة بين الدولي الجزائري رياض محرز ومدربه الإيطالي “كلاوديو رانيري” قد ترهن مستقبل سابع أفضل لاعب في العالم لعام 2016، بعدما كان ضمن اهتمامات أكبر الأندية خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية، أبرزها قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

في خطوة مفاجئة أبعد “رانيري” محرز الذي يعد أفضل لاعبيه عن التشكيلة الأساسية لفريق “الثعالب” في مباراة الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، أول أمس، أمام الضيف إيفرتون، وكلفه ذلك الخسارة 2/0 خاصة في ظل غياب الهداف الإنجليزي جيمي فاردي بداعي عقوبة الإيقاف.

وجاءت هذه الخسارة، لتؤكد أن مشوار ليستر سيتي هذا الموسم سيكون مختلفا عن الموسم الماضي الذي فجر خلاله مفاجأة مدوية وأحرز لقب “البريمرليغ” في سابقة تاريخية، وسيجد النادي الإنجليزي الذي صعد إلى دوري الأضواء في صيف 2014 نفسه لا محالة يلعب من أجل البقاء، على اعتبار أنه يحتل المركز الـ16 برصيد 17 نقطة فقط.

وعلى عكس مشواره في كأس رابطة الأبطال التي يشارك فيها لأول مرة، والتي حقق فيها العلامة الكاملة ويتواجد في رواق جيد لتجاوز نادي إشبيلية الإسباني في ثمن النهائي، يعاني ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بتلقيه 9 هزائم تؤكد عدم قدرته على لعب الأدوار الأولى، وأنه اخطأ بتسريح لاعب الاسترجاع لمنتخب فرنسا “نغولو كانتي”.

وإذا كان هذا الأخير يصنع حاليا نجاحات نادي تشيلسي الذي يتصدر بامتياز “البريمرليغ”، فإن محرز لم يتمكن لوحده من صنع الفارق، واتضح أنه بحاجة إلى اللعب في فريق قوي يضم أسماء أخرى لامعة، خاصة في الوسط والدفاع حتى يظهر قدراته الهجومية، بعدما تمكن الموسم المنصرم من تسجيل 17هدفا وقدم 11 كرة حاسمة، على عكس هذا الموسم الذي تبدو حصيلة ضعيفة بتسجيل ثلاثة أهداف فقط وتمريرتين حاسمتين، يضاف إليها أربعة أهداف وتمريرة حاسمة في المسابقة القارية.

ولا نستبعد أن الحرب الباردة التي نشبت بين محرز ومدربه سببها ما روجته وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحدثت بأن لاعب “الخضر” يفكر في تغيير الأجواء خلال فترة التحويلات الشتوية المقررة في شهر جانفي المقبل، غير أن “رانيري” ربط إبعاده للجزائري كإجراء عقابي له على تراجع مستواه.

وفي هذا الصدد، تحدث الحائز على جائزة أفضل مدرب في إنجلترا لعام 2016: “محرز ليس في أفضل حالاته حاليا، وعليّ تحفيزه”، وأضاف مبررا إجلاسه على مقعد البدلاء قبل إقحامه في الدقيقة 64 من المباراة:”لا أراه يعمل بجد في التدريبات، بينما عليه تقديم المزيد من المجهودات من أجل مساعدة الفريقّ، أريد منه المزيد”.

سيغيب عن انطلاق تربص “الخضر” رفقة قديورة وسليماني وفيغولي

للإشارة، فإن الدولي الجزائري الآخر إسلام سليماني، شارك أساسيا، لكنه ظهر بوجه شاحب، وبالتالي لا نستبعد أن يتم إجلاسه هو الآخر على دكة البدلاء في الجولات القادمة، مع العلم نادي ليستر سيتي سيخوض مباراة الجولة القادمة خارج القواعد أمام ضيفه “واست هام” هذا الجمعة الجاري، ثم يتنقل في الجولة الموالية لمواجهة الصاعد الجديد “ميدلسبروه” يوم الاثنين المقبل تاريخ انطلاق تربص المنتخب الجزائري بالمركز التقني لكرة القدم بسيدي موسى.

وبالتالي سيغيب الثنائي محرز وسليماني عن بداية تحضيرات النخبة الوطنية، تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العامل المقبل بالغابون، ونفس الأمر بالنسبة لزميلهما عدلان قديورة الذي شارك أساسيا في صفوف فريقه واتفورد المتعادل داخل أرضه أمام كريستال بالاس، ضمن المسابقة ذاتها أما سفيان فيغولي لاعب الوسط الهجومي فشارك بديلا وقدم أول كرة حاسمة له في الموسم مع ناديه واست هام الفائز خارج ملعبـــــه بنتيجة 4/1 أمام سوانسي سيتي.

وفي الجولة المقبلة من “البريمرليغ” سيواجه نادي “واتفورد” ضيفه توتنهام يوم الأحد المقبل ويخوض في اليوم الموالي مباراة خارج قواعده أمام “ستوك سيتي” برسم الجولة الـ20، والتي ستعرف استقبال نادي واست هام يوم الاثنين المقبل لنادي مانشستر يونايتد.



أحمد.ح