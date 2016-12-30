هذه هي الأسعار الجديدة للبنزين

تطبق بداية من 1 جانفي 2017

سترتفع بداية من 1 جانفي 2017، أسعار الوقود على مستوى المحطات، باحتساب كل الرسوم، وكما تم تحديدها من طرف سلطة ضبط المحروقات، تطبيقا لقانون المالية 2017 .

أوضحت سلطة ضبط المحروقات، في بيان نشر في وكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن تقارير أسعار الوقود على مستوى المحطات وكل الرسوم محسوبة، أنه تم تحديد الأسعار تطبيقا للمواد 26- 28 و29 من قانون المالية 2017.

وسيصل ثمن البنزين العادي إلى 69. 32 دج/لتر، وبنزين ممتاز إلى 72. 35 دج/لتر، بنزين بدون رصاص: 33. 35 دج/لتر، -مازوت: 42. 20 دج/لتر، فيما بقي ثمن غاز طبيعي مميع، وقود دون تغيير ويقدر بـ 9 دج.

يذكر، أن هذا القانون ينص على زيادة في الأسعار الحالية للرسم على المنتجات البترولية فيما يخص المازوت، وكذا الأنواع الثلاثة للبنزين، وهو رسم يوجه ناتجه كلية إلى ميزانية الدولة. وسيسمح أيضا الرفع من هذا الرسم بزيادة في الرسم على القيمة المضافة، والتي تقسم بين ميزانية الدولة والميزانيات البلدية.

ويقدر التأثير الجبائي المنتظر من هذا الإجراء، فيما يتعلق بالرسم على المواد البترولية والرسم على القيمة المضافة على الوقود بـ5. 42 مليار دج منها 36. 30 مليار دج بالنسبة للرسم على المواد البترولية و13. 12 مليار للرسم على القيمة المضافة.



س.م