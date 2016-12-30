آخر تحديث : ديسمبر 30th, 2016 8:22 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

هذه هي الأسعار الجديدة للبنزين

ديسمبر 30, 2016 الحدث 0

هذه هي الأسعار الجديدة للبنزين

تطبق بداية من 1 جانفي 2017

سترتفع بداية من 1 جانفي 2017، أسعار الوقود على مستوى المحطات، باحتساب كل الرسوم، وكما تم تحديدها من طرف سلطة ضبط المحروقات، تطبيقا لقانون المالية 2017 .
أوضحت سلطة ضبط المحروقات، في بيان نشر في وكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن تقارير أسعار الوقود على مستوى المحطات وكل الرسوم محسوبة، أنه تم تحديد الأسعار تطبيقا للمواد 26- 28 و29 من قانون المالية 2017.
وسيصل ثمن البنزين العادي إلى 69. 32 دج/لتر، وبنزين ممتاز إلى 72. 35 دج/لتر، بنزين بدون رصاص: 33. 35 دج/لتر، -مازوت: 42. 20 دج/لتر، فيما بقي ثمن غاز طبيعي مميع، وقود دون تغيير ويقدر بـ 9 دج.
يذكر، أن هذا القانون ينص على زيادة في الأسعار الحالية للرسم على المنتجات البترولية فيما يخص المازوت، وكذا الأنواع الثلاثة للبنزين، وهو رسم يوجه ناتجه كلية إلى ميزانية الدولة. وسيسمح أيضا الرفع من هذا الرسم بزيادة في الرسم على القيمة المضافة، والتي تقسم بين ميزانية الدولة والميزانيات البلدية.
ويقدر التأثير الجبائي المنتظر من هذا الإجراء، فيما يتعلق بالرسم على المواد البترولية والرسم على القيمة المضافة على الوقود بـ5. 42 مليار دج منها 36. 30 مليار دج بالنسبة للرسم على المواد البترولية و13. 12 مليار للرسم على القيمة المضافة.


س.م

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016

همسات

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا...
اقرأ المزيد
النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

النواب يحتفلـون بـرأس...

ديسمبر 30, 2016 0

ولد علي مطلوب فـي السباعـات!

ولد علي مطلوب فـي...

ديسمبر 30, 2016 0

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في...

ديسمبر 28, 2016 0

الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  