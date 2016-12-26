نواب البرلمان يطالبون بتسهيـل الإجـراءات الجمركية

دعوا لإعادة النظر في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

دعا، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني في تدخلاتهم، خلال مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتضمن قانون الجمارك، “لضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية لكل الناشطين في التجارة الخارجية، معتبرين أن “مشكلة الجزائر ليست مع القوانين، بل في عملية التطبيق”.

أكد النائب نور الدين كيحل، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن “لإدارة الجمارك دور مهم في حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من السلع المغشوشة، كما لها دور فعّال، من خلال تطبيق القوانين في محاربة الجرائم العابرة للحدود”، مشددا على “ضرورة وضع آليات جديدة بإدارة الجمارك للحد من تفشي ظاهرة الفساد وتعاطي الرشوة بين أعوان وإطارات إدارة الجمارك، ويرى أن الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة، يتمثل في زيادة أجر موظفي قطاع الجمارك، باعتبار أن أجرهم يعتبر من أضعف الأجور، كما دعا النائب إلى ضرورة توفير سبل العيش الكريم لمختلف عمال قطاع الجمارك، لسد الثغرات أمام الفساد، إلى جانب التكوين الأمثل لهم على مختلف الأصعدة”.

وترى النائب عن التكتل الأخضر، بوشوخو الزهراء، أن “مشكلة الجزائر ليست مع القوانين، بقدر ما هي مع سوء التطبيق، واعتبرت أن تعديل قانون الجمارك، يأتي في إطار عصرنة الجمارك، وجعلها تتماشي مع التطورات التي تعرفها البلاد على جميع الأصعدة”، موضحة أنه “بالرغم من أهمية القانون خاصة في الظروف الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد والمحيط الإقليمي والدولي، إلا أننا نكاد نجزم أن مشكلة الجزائر ليست مع القانون، بقدر ما هي مع سوء تطبيق القانون”.

وفي نفس السياق، فتح النائب حبيب زقاد، النار على “إدارة الجمارك بمختلف هياكلها واتهما بالفساد، كما يرى أنها خطر على الاقتصاد الجزائري، بحيث تتكون من “جمعية أشرار” و”قطاع الطرق”، مضيفا أن “الجمارك عبر مختلف مؤسساتها ومنافذها الحدودية، تعد إحدى أكثر القنوات الحكومية فسادا.”

وأفاد النائب زقاد، أن “إدارة الجمارك ومن خلال تواطأ أعوانها وإطاراتها، سهلت لمافيا السوق السوداء من إغراق السوق الوطنية بالسلع المقلدة، كما ساهمت في اختلاس وتهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج ومختلف السلع الأخرى، كما قدمت من خلال تواطؤها ذريعة للحكومة لرفع أسعار السلع المدعومة كالمحروقات مرتان في السنة الجارية، بحجة أن رخصها يؤدى إلى تهريبها، بقصد بيعها لدول الجوار كتونس والمغرب، ليدفع المواطن الغلبان ثمن الفساد ومحاباة المهربين مع الجمركي الجزائري”، مؤكدا أن “ضخامة الأموال المهربة والقيمة الكبيرة للضرائب المتهرب عن تسديدها، دليل على غياب إدارة الجمارك، وهذه الظواهر أصحبت خطرا يهدد الدولة الجزائرية”،

من جانبه، قال رئيس كتلة حزب العمال، جلول جودي، إنه “كان ينبغي التركيز على أولوية مكافحة الغش وحماية المنتوج الوطني”، معتبرا أن “بعض بنود مشروع القانون تعد سابقة لأوانها، تحضيرا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.”



لخضر داسة

