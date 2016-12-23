نظام حياة عبثي

اتفقنا جميعا على أن ما منّ الله به علينا من خيرات في باطن الأرض وأعماق البحار ومن السحاب ومن التعداد البشري، ما يجعلنا بلد الجدّ الذي أعطاه الله الماضي والحاضر التاريخي والجغرافي الموصل إلى مستقبل جاد ومضمون.. واتفقنا على أننا مازلنا نتعامل مع هذا الشريط الساحلي الممتد من غرب القارة إلى شرقها بكثير من العبث، إلى درجة أننا نستورد السمك من بلدان لا بحار فيها، ومع حقول النفط بكثير من العبث، إلى درجة أن سعر البنزين عندنا أغلى من سعره في بلدان تستورده من عندنا، ومع ثروة الشباب بكثير من العبث، إلى درجة أن الشيوخ في أوروبا يصنعون القوارب والشباب عندنا يبحرون فيها نحو المجهول!

ألستم معنا في أن معادلة البلد الثري جدا والشعب الفقير جدا هو العبث بعينه؟ ألستم معنا في أن مجرد الفشل في استثمار الثورات التاريخية لنهضة فكرية والثروات الجغرافية الباطنية والسطحية لنهضة تكنولوجية وحل معضلة الأزمات هو قمة العبث؟ للأسف البطال يذبح حاضره ومستقبله بعبث، والعامل يسيّر وقته بعبث والمسؤول يتخذ قراراته بعبث.

ما تقدمه محاكمنا من نماذج لمتهمين وضحايا، لا يمكن سوى تصنيفه ضمن هذا النظام الحياتي العبثي الذي جعل بعض البارونات عندنا يتعاملون مع الشعب ومع السلطة بعبث، وهل امتلاك بارون كهل من غرب الجزائر لعشرات المركبات الفاخرة التي لا يحلم بامتلاكها حتى الأمراء، يمكن أن نصفه بمفردة غير العبث؟.. وهل هذا الشاب وحده المتهم، ونحن نعلم أن مصالح الجمارك قد جرّت الآلاف من الشباب على المحاكم، على خلفية استيرادهم للمواد الغذائية أو الشيفون، بينما تدخل هاته السيارات الفاخرة التي تزيد أثمانها عن أسعار الفيلات، ليكون مجراها ومرساها في شوارعنا التي تعج بالجامعيين البطالين والأعزاء الفقراء؟ لقد بلغت جرأة الناس على القانون درجة العبث فعلا، فعندما يحوّل عابث مؤسسة وطنية إلى لعبة يعبث بها طوال سنوات ويختفي في الخارج، بعد أن يعبث بالمال العام، وعندما نكتشف مؤسسة تباهت بعشرات الملايين من المشتركين واستثمرت في عدة مجالات لا تدفع مستحقاتها لدى الضرائب، ويدفع المعلم والممرض وجامع القمامة، وعندما يدخل القصر والنساء والطلبة هذا العالم العبثي، فإننا نخشى أن نكون قد بنينا “إمبراطورية العبث” التي أسس لها “ألبير كامي” فلسفته منذ أزيد عن نصف قرن، والتي يستحيل سقوطها ولو بعد قرون وأجيال.



سليم. خ