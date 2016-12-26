نظام امتحانات آلي في مدارس السياقة قريبا

سيدخل حيز التنفيــذ بعد المصادقــة على قانـــون النقـــل الجديـــد

كشف أحمد نايت الحسين، مدير المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، عن اعتماد مدارس السياقة لنظام امتحانات آلي في المجال النظري أثناء الامتحانات، وتلقي الدروس بمجرد المصادقة على قانون سلامة القانون 01/14 المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها، خلال شهر جانفي.

أعاب، أمس، مدير المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، بالجزائر العاصمة، على الدروس التي تقدمها مدارس تعليم السياقة، التي قال إن تكوينها ناقص، مطالبا بإعادة النظر في هذه الدروس، مؤكدا أن قانون سلامة المرور يحتوي على محور هام، وهو اعتماد المدارس في امتحاناتها ودروسها نظام إلي في المجال النظري، من أجل تقديم تكوين أحسن للسائقين والتقليل من حوادث المرور.

وأضاف المتحدث، أن حوادث المرور تراجعت هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، حيث سجلت المديرية تراجع نسبة 12 بالمائة، في عدد الوفيات، إلى جانب 17بالمائة في حوادث المرور 20بالمائة في عدد الجرحى، وقدم نايت ايت الحسين إحصائيات لسنة 2016 خلال 11الأشهر الأولى مقارنة بـ2015، حيث سجلت المديرية وفاة4267 شخص خلال سنة 2015، في حين تم تسجيل 3718 شخص متوفي في 2016، مؤكدا انخفاض النسبة بـ12.87، غير أنه يقول نايت الحسين إن هذه النتائج غير مرضية، ويجب بذل جهود جبارة لتقليل من الحوادث وعدد الوفيات، كما تم تسجيل تراجع في عدد الجرحى مقارنة بسنة 2015، حيت أحصت المديرية 52447 جريح، في حين سجلت 41544 جريح خلال 2016 في 11الأشهر الأولى، حيث تراجعت بنسبة 20.79 بالمائة.

وأردف مدير المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أن حوادث المرور تكثر خلال شهري جانفي وفيفري، بسبب سوء الأحوال الجوية، قائلا إن نسبة 75 بالمائة من العوامل البشرية هي المتسببة في هذه الحوادث، كما أشار نايت الحسين، إلى أن الشباب هم المتسببين الرئيسيين في حوادث المرور، لاسيما الذين تقلوا أعماهم عن 25 سنة، وهذا بسبب طيشهم وعدم احترامهم لقوانين المرور، بالإضافة إلى عدم امتلاكهم الخبرة، وأضاف أن ما نسبة 2 بالمائة من الحوادث سببها الطرق المهترئة.

وكشف المتحدث عن حملة تحسيسية ستقوم بها المديرية خلال 28 من الشهر الجاري، هدفها الحد من الحوادث وتوعية المواطنين، بالتنسيق مع أعوان الأمن والدرك الوطني، وهذا حفاظا على سلامة وأمن المواطنين من حوادث المرور.

صبرينة دلومي

