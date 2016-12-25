نتنياهو: “إسرائيل ستعـيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحـدة”

آخر تحديث : ديسمبر 25th, 2016 10:05 مساءً
ديسمبر 25, 2016 Wakteldjazair دولي 0
بعد قرار الاستيطان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس، إن إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وأقر المجلس المؤلف من 15 دولة القرار يوم الجمعة، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول نادر عن نهجها الطويل بالوقوف بجانب إسرائيل. وأحجمت واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) كما فعلت في مناسبات سابقة عديدة في إجراء وصفه نتنياهو بأنه “مشين”.وقال نتنياهو “أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية، بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل.”وأضاف نتنياهو “أصدرت بالفعل توجيهات بوقف تمويل بنحو 30 مليون شيقل (7.8 ملايين دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة.. خمس هيئات لها عداء على نحو خاص تجاه إسرائيل…والبقية تأتي.”ولم يكشف نتنياهو عن أسماء المؤسسات أو يقدم تفاصيل أخرى.وفي تحد للضغوط الشديدة من جانب إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن، مما سمح بصدور القرار.وتواصل إسرائيل منذ عقود سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها عام 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ومعوق للسلام. وترفض إسرائيل ذلك.
وكالات
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