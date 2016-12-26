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نتنياهــو يستدعـي السفيــر الأمريكــي

ديسمبر 26, 2016 دولي 0

نتنياهــو يستدعـي السفيــر الأمريكــي

بعد غضب إسرائيل من تصويت في مجلس الأمن

 استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لبحث امتناع واشنطن عن التصويت على قرار بمجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف بناء المستوطنات، مما أتاح موافقة المجلس عليه.
كما استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أول أمس على نحو منفصل سفراء عشر دول لديها لتأنيبهم، ووجه نتنياهو كلمات أشد لهجة لواشنطن بسبب التصويت الذي جرى يوم الجمعة.
ولم يعط متحدث إسرائيلي تفاصيل عن موعد لقاء نتنياهو بالسفير الأمريكي دانيل شابيرو.
ووافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع القرار يوم الجمعة، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن نهجها الذي تتبناه منذ فترة طويلة بحماية إسرائيل دبلوماسيا ولم تستخدم حق النقض (الفيتو) وامتنعت عن التصويت.
وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة وضع نتنياهو بصمته الخاصة على رد الفعل الإسرائيلي الغاضب وكرر ما قاله مسؤول بالحكومة لم يُكشف النقاب عنه يوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تآمرت مع الفلسطينيين للضغط من أجل تبني القرار.
وكان البيت الأبيض قد نفى هذه المزاعم.
وقال نتنياهو لمجلس الوزراء في تصريحات علنية “لم يكن لدينا شك وفقا لمعلوماتنا، في أن إدارة أوباما كانت أول من بادرت به (مشروع القرار) ووقفت خلفه ونسقت الصياغة وطالبت بإقراره.”
وقال مسؤول آخر، إن نتنياهو أمر وزراء الحكومة بالامتناع عن السفر إلى البلاد التي صوتت لصالح القرار أو مقابلة مسؤولين منها على مدى الأسابيع الثلاثة القادمة لحين تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة.


وكالات

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