“نتطلع لعودة الإنتر لمصاف أفضل أندية العالم”

نائب رئيس نادي إنتر ميلان، خافيير زانيتي:

أكد الأرجنتيتي خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان، أنه رغم تعرضه للإحباط في بداية مشواره، إلا أن إيمانه بقدراته دفعه للإصرار على تحقيق حلمه.

جاء حديث زانيتي، خلال مشاركته في ورشة اللاعبين، امس الأربعاء، خلال فعاليات اليوم الثاني، من مؤتمر دبي الرياضي. وقال زانيتي: “عندما كنت صغيرًا في الأرجنتين، لم يسمحوا لي باللعب مع الفريق الأول، لكني لم أستسلم، ولم أصب بالإحباط لإيماني بقدراتي”. وشدد نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، على أنه بدون الثقافة والتضحية، لن يحقق اللاعب أي نجاح، مشيرًا إلى أن كرة القدم منحته الكثير من العلم، والأصدقاء في العديد من البلدان. وأكد أنه كان محظوظًا، بعدما فتح إنترميلان، الأبواب له، والبقاء فيه كلاعب حتى سن الـ41. ووجَّه زانيتي، نصائح للاعبين الصغار، قائلاً: “يجب أن تضحي للوصول إلى الحلم الذي تسعى إليه. خلال مسيرتك ستمر بمواقف صعبة. كنا نرى أمورًا مستحيلة، لكنها لم تكن في تلك الاستحالة”. وعن الاستثمارات في الكرة الأوروبية، قال: “أعتقد أن هذا أمر إيجابي يسمح بنمو اللعبة. هناك مجموعة صينية تملك الآن إنترميلان، وتتطلع إلى تحقيق إنجازات كبيرة”. وأضاف “علينا العمل على تحقيق أهداف كبيرة، نعبر من خلالها على قيم إنترميلان الإنسانية لنعود إلى مصاف أفضل أندية العالم”. وتابع: “أجرينا الكثير من التغييرات، ونعمل الآن على إعادة الفريق لمنصات التتويج”.



م.نورالدبن/الوكالات