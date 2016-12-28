نتائج كارثيــة في معـدلات التلاميذ فـي الفصل الأول

نقص تكوين الأساتذة وتغيير المناهج أهم الأسباب

تم تسجيل تراجع كبير في المعدلات الفصلية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، وذلك مقارنة بالسنوات الماضية أين أصبح عدد الحاصلين على المعدل في القسم الواحد يتراوح ما بين 8 إلى 9 تلاميذ فقط من بين 30 تلميذ وتتعدد أسباب التراجع إلا أنها تغيير المناهج ونقص تأطير الأساتذة من أبرزها.

يعتبر الفصل الأول أهم وأطول فصل من السنة الدراسية، أين يمكن للتلميذ أن يقيّم إذا ما كان بإمكانه استيعاب الدروس أو لا، وقد عرف الفصل الأول من السنة الدراسية الجديدة تراجعا كبيرا في المعدلات المحصلة من طرف التلاميذ، ما ينذر بتراجع رهيب في المستوى الدراسي وذلك بشهادة أولياء تلاميذ وكذا مدرسين الذين أجمعوا أن المستوى في هذا الفصل تراجع بنسبة كبيرة مقارنة بالسنة الماضية، وفي السياق تقول “نصيرة” أستاذة لغة فرنسية بمتوسطة بالعاصمة أن نتائج تلامذتها في مختلف الأقسام سيما السنة الأولى متوسط والثانية، كانت كارثية، ما أصابها بنوع من الخيبة رغم أن لها خبرة تفوق الخمس سنوات في التدريس فلم يسبق لها أن حصلت على نتائج مثل هذه، حيث قالت إن المعدلات العامة لجميع الأقسام التي تدرسها لم يتعدى الـ9 من 20، وهو كارثي بالنسبة لتلاميذ في أقسام المتوسط.

أولياء يحمّلون الأساتذة الجدد النتائج المتدهورة

وقد أرجع أغلبية أولياء التلاميذ سبب التراجع في المعدلات إلى عدة أسباب أهمها ضعف مستوى الأساتذة، خاصة الجدد والذين تم تحميلهم المسؤولية في تراجع معدلات أبنائهم، في هذا الشأن تقول “سهيلة” إن ابنها الذي يدرس في السنة الرابعة ابتدائي لم يتحصل على المعدل بالرغم من أنه كان يتحصل على المعدل 7 في السنوات الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى أستاذته الجديدة والتي حسب كلامها أنها لا تملك خبرة في تلقين الدروس، مضيفة في السياق ذاته أنها لم تتمكن من تغيير لابنها القسم لأنه سبق وأن أخبرها أنه لا يستوعب الدروس وكانت النتيجة تقهقر في معدله الفصلي.

الأمر ذاته أكدته “سميحة” التي بدت جدّ متوترة من نتائج أبنائها الكارثية والتي أرجعتها إلى التغيير في المناهج وضعف مستوى الأساتذة خاصة بالنسبة لابنها الذي يدرس السنة الأولى متوسط، والذي تحصل علة معدل 8.36 بالرغم من تحصله على شهادة التعليم الابتدائي بـ 9.20، وأضافت “سميحة” ابني لم يفهم أي مادة من المواد التي يدرسها ناهيك أنه ومنذ بداية الموسم لم يدرس مادة الفيزياء، ففي كل مرة يقومون بإحضار أستاذ لتدريسهم يغادر وكل هذا التهاون أدى بالتلاميذ إلى الحضيض”.

أساتذة ينتقدون مستوى التلاميذ ويصفونهم بــ”جيل 3 جي”

تراشق بالتهم بين أولياء التلاميذ والأساتذة حول تراجع المستوى الدراسي للتلاميذ في الفصل الأول من العام الدراسي، حيث أرجع الأساتذة أن سبب هذا التراجع يرجع للتلاميذ في حدّ أنفسهم وأوليائهم الذين لا يراقبون أولادهم خاصة أيام الامتحانات.

في هذا الصدد، تقول “فتيحة” أستاذة لغة فرنسية في الابتدائي إن أغلبية تلاميذها لم يتحصلوا على المعدل بالرغم من أنها تدرسهم بنفس الطريقة التي تدرس بها منذ عشرين سنة، مضيفة أن “هذا الجيل هو أسوء جيل درسته في حياتي، حيث أخذت التكنولوجيا كل اهتمامهم وهنا يأتي دور الأولياء الذين يجب عليهم أن يراقبوا أبناءهم، ويمنعونهم من مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت وهم في هذه السن، لكن للأسف نرى أن الأولياء اليوم هم من يشجعون أبناءهم عن طريق شرائهم الهواتف النقالة الذكية لهم وفتح حسابات لهم عبر الفايس بوك ومختلف مواقع الاجتماعي وعند رؤية نتائج أبنائهم يلقون اللوم على الأساتذة ويتحججون بضعف التأطير”.

أما الأستاذة “رزيقة” فقالت إنها لم تعد تقوى على مواصلة هذه المهنة فحتى التلاميذ اليوم أصبحوا لا يمتون بصلة للدراسة وغير مهتمين بالدراسة، بل همهم الوحيد هو النقاط وليس التحصيل العلمي مضيفة:”أنا أدرس في الطور المتوسط مادة اللغة العربية وآدابها، ولم أعد أجد أي انتباه أو جدية في تلقي الدروس وحتى لو أعدت الدرس وسألت من لم يفهم لا أجد أي تجاوب مع التلاميذ”.

وأكدت ذات المتحدثة، أن المشكل نفسه يطرح مع جميع الأساتذة في مختلف المواد قائلة: “المشكل أن نفس النتائج تتجدد مع كل زملائي الأساتذة والنتيجة معدلات كارثية فما عسانا ننتظر من جيل همه هو الفايس بوك وآخر التقنيات الحديثة فقد اعتاد هذا الجيل الكسل منذ الصغر ولا يمكنهم التعب على أنفسهم”.

المكلف بالإعلام لنقابة “الكناباست”،”مسعود بوديبة”:

“التغييرات الجديدة في المناهج ونقص التأطير أهمّ الأسباب”

أكد المكلف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كنابست” مسعود بوديبة، في حديثه لـ”وقت الجزائر” أنه حقيقة هناك تراجع في معدلات التلاميذ بالنسبة للفصل الأول مقارنة بالسنوات الماضية.

وأرجع ذات المتحدث سبب ذلك إلى عدة نقاط أهمها الدخول المدرسي واصفا إياه بالكارثي والذي دام أزيد من شهر، حيث قال إنه ولحد الآن هناك أقسام من دون أساتذة في بعض المواد بالإضافة إلى غياب التأطير الإداري والبيداغوجي.

كما أوضح أن التغييرات الجديدة في المناهج لبعض السنوات سببت مشكلا كبيرا للأساتذة والتلاميذ، خصوصا أن الأساتذة لأول مرة يدرّسون به ما جعلهم يجدون صعوبة في تلقين الدروس.

ناهيك عن مشكل الأساتذة الجدد والذين لم يخضعوا لتكوين، ما جعلهم يواجهون صعوبة في تدريس التلاميذ خاصة الذين استدعوا من القائمة الاحتياطية والذين لم يخضعوا لتكوين مسبق ولا يملكون أي خبرة في التعليم.

وأضاف بوديبة، سببا آخر والذي اعتبره سببا جزئيا ألا وهو المدة الطويلة للفصل الأول مقارنة بالفصول الأخرى ما يجعل عدد الدروس كبيرا وبالتالي استيعاب الدروس يصعب على التلميذ لتكون النتيجة كارثية في الأخير.

فلة. ز