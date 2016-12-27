نافذة على واقع المجتمع في الجزائر

كتاب المجتمع المدني الجزائري

كشـف الفاعل والناشط الاجتماعي بولاية برج بوعريريج “دريدي شنيتي” عن إصدار جديد سيدعم به المكتبة الثقافية المحلية والوطنية مشيرا في لقاء حصري مع لـ “وقت الجزائر” أنه يعكف على تحضير إصدار خامس له في مشواره سيتم نشره قريبا في جزأين تحت عنوان “الشهيد المؤجل”.

ويتألف الكتاب الذي يعد رابع مولود للكاتب من 260 صفحة مُـقسم إلى ستة فصول عالج من خلالها سلبيات المجتمع الجزائري بين الشعارات الظاهرية والممارسات الخفية التي أدت إلى ضياع الهوية الوطنية وابرز أهم المعضلات التي تواجهها الشخصية الجزائرية التي وصفها بــ “المتميزة” عن بقية شعوب العالم في الدين واللغة والتاريخ ونمط الحياة وتحدياتها في ظل الغزو الثقافي الأجنبي و العولمة واثر السياسة على المجتمع الجزائري التي قال بشأنها أن هناك أزمة ثقة بين القيادة و القاعدة لابد من معالجتها ، وتطرق صاحب الكتاب إلى فصل الثالث إلى الأدوات والآليات للنهوض بالمجتمع المدني في الجزائر من خلال مرافقة السلطة لتحقيق نهضة حضارية وتفعيل دور الجمعيات وإسناد التربية التحضيرية للمساجد، مؤكدا أن هذا العمل استغرق فيه سنتين ونصف لانجازه وخرج للنور منذ أيام قليلة فقط. وكشف الكاتب في لقاء مع “ وقت الجزائر “ أنه يحاول مواكبه المشهد الثقافي ويطمح لتحسين الواجهة الثقافية المحلية والوطنية وأنه بصدد التحضير لمشاريع مستقبلية لكتابة روايتين، مشيرا إلى أنه يعكف على كتابة مؤلف جديد تحت عنوان “الشهيد المؤجل” الذي هو في طور الانجاز وتم كتابة 100 صفحة لحد الآن من الجزء الأول الذي سيرى النور قريبا. واشتكى محدثنا من بيروقراطية مديرية الثقافة بولاية برج بوعريريج التي قال عنها لا تلعب أي دور ولا تساهم في دعم الأدباء والكتاب بولاية برج بوعريريج الذين يعانون من التهميش متأسفا لهذا الوضع المؤلم مستدلا أنه لم يتلق أي دعوة رسمية من هذه الأخيرة التي تعرف لمن توجه دعواتها للمشاركة في التظاهرات الثقافية التي تنظمها بالرغم أنه يملك العديد من الكتب دعم بها الساحة الثقافية دون أن يلقى الدعم المعنوي والتحفيز منهم.