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نابــولـي يتحـسـر على غـياب غـولام

ديسمبر 26, 2016 رياضة 0

نابــولـي يتحـسـر على غـياب غـولام

تحسبا لمشاركته مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا

شرع المدير الرياضي لنادي نابولي الإيطالي “كريستيان غونتيلي” في عملية البحث عن بديل للدولي الجزائري فوزي غولام، الذي سيفتقده فريق “الأزرق السماوي” مطلع السنة المقبلة بسبب مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بالغابون بين 14 جانفي و5 فيفري.
وفي هذا الصدد، كشفت جريدة “ريبوبليكا” الإيطالية أمس أن نادي نابولي غير قلق بشأن افتقاده لمدافعه المحوري “إدريسا كوليبيالي” في شهر جانفي بسبب تواجده مع منتخب السنغال في المنافسة القارية، حيث يمكنه تعويضه بلاعبين آخرين على غرار الروماني “تونيلي” أو الإسباني “راؤول ألبيول” والصربي “نيكولا ماكسيموفيتش”، على عكس الجهة اليسرى للدفاع التي يشغلها لاعب “الخضر” ذلك أن منافسه الكرواتي “إيفان سترينيش” لم يقنع ليكون أساسيا في تشكيلة المدرب “ماوريتسيو ساري”.
وقالت ذات الصحيفة، بأن المدير الرياضي “كريستيان غونتيلي” وضع في مفكرته مدافعين إيطاليين اثنين على أمل ضمهما هذا الشتاء، ويتعلق الأمر بالظهير الأيسر لنادي ميلان المحلي “ماتيا دي سيغليو” والمدافع المتعدد المناصب لنادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي “ماتيو دراميان” اللاعب السابق لنادي تورينو الإيطالي.
لكن “ريبوبليكا” التي تعني باللغة العربية الجمهورية، رأت من الصعب ضم أحد هذين اللاعبين خلال فترة التحويلات الشتوية المقررة طوال شهر جانفي الداخل، وبالتالي قد تؤجل إدارة نابولي التفاوض مع هذين اللاعبين إلى غاية نهاية الموسم، لتلمح الجريدة الإيطالية بأن إدارة الرئيس “أوريليو لورانتيس” لا تفكر  فقط في افتقاد غولام لمدة شهر حينما يكون مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، بل تحتاط لإمكانية تحويله إلى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يود ضمه ليكون بديلا للبرازيلي “مارسيلو”.
ويعتبر فوزي غولام الذي سيبلغ في الفاتح فيفري من السنة المقبلة 26 عام واحدا من أبرز المدافعين في العالم في منصبه، خاصة أنه من اللاعبين الذين يحافظون على ثبات مستواهم الفني، كما أن خريج مدرسة نادي “سان تيتيان” الفرنسي معروف بقوته البدنية التي جعلته يفرض نفسه في أحد أكبر الأندية الإيطالية، مع العلم أن اهتمام ريال مدريد به ليس وليد اليوم، بل كان يود جلبه قبل سنة بإيعاز من المدرب الإسباني “رفائيل بينتيز” الذي يعرفه جيدا.

أحمد. ح

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