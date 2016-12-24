منتــخبون يؤكـدون تأثـر ميـزانــية العاصمـة بالأزمـة

توجه الإعانات في 2017 للمشاريع ذات الأهمية

يبدو أن سياسة الترشيد النفقات التي تنتهجها الحكومة منذ أشهر بعد تهاو أسعار النفط، أدت إلى انخفاض الموارد المالية لولاية الجزائر، بعد أن عرفت الميزانية الأولية لــ2017 التي يحضر لها حاليا من قبل لجنة المالية والاقتصاد، انخفاضا في عدد الملايين، وحتى ولو اعتبر ذلك “انخفاضا بسيطا” غير أنه دليل حسب أعضاء اللجنة على تأثرها بالوضع الاقتصادي الراهن للبلاد

وحســـب بوزيد بوخـــالفة، عضو بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، ومقرر لجنة المالية والاقتصاد، في حديثه مع وقت الجزائر”، فإن الميزانية سوف تتأثر هذه المرة بسياسة التقـــشف التي تتبعها السلطات العليا من أجل التحكم في المصاريف والنفقات، بعد انهيار سعر النفط، وانخفاض قـــيمة الدينار الجزائري إلى أدنى مستوياته، موضحا أن اللجنة تقوم حاليا بعقد اجتماعات دورية مع ممثلي وهيئات من ولاية الجزائر، للتناقش حول ملف الميزانية الأولية لــ2017، التي سيصادق عليها خلال الدورة العادية للمجلس في الأيام المقبلة التي لم تحدد بعد، مشيرا إلى الميزانية التي يحضر لها، قدرت بـــ42394357922.00 دينار، فيما قدرت الميزانية الولية لـــ2016 بـــــ42776314064.00 دينار، بانخفاض بسيط في عدد الملايين، أرجعه بوخالفة إلى الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى إتباع الحكومة سياسة التقشف، التي أدت بدورها إلى انخفاض وتراجع الموارد المالية للولاية، كاشفا أن تغيرات خفيفة مست الميزانية “قدرت بحوالي 5 بالمائة إن لم نقل أقل من ذلك”، نتيجة للوضع التي طرأ على الاقتصاد إضافة إلى الأوامر الجديدة التي أقرتها الحكومة، بينها تحسين الجبائي المحلي، بالنسبة للبلديات التي ستكون مضطرة مستقبلا تمويل نفسها بنفسها ورفع مداخليها.

هذا ويعمل حاليا أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع لجنة المالية والاقتصاد، في التحضير لمشروع ميزانية الإضافية لــ2017 التي قدرت بأكثر من 42 مليار دينار، يعملون على إنهائها تحضيرا للدورة العادية التي سيتم مناقشتها والمصادقة عليها، في وقت تم كمرحلة أولية تحديد الإعانات الموجهة لعدد من المشاريع التنموية ذات أهمية، لتحسين الإطار المعيشي لسكان العاصمة، حيث تم تخصيص 4 ملايير دينار لإعادة الاعتبار وعصرنة العاصمة في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة العمرانية أو ما يعرف بمخطط “ال بدو”، ودراسة مشروع تهيئة خليج الجزائر في الشطر 2017، كما تم تخصيص 2 مليار و300 مليون دينار كإعانات للمؤسسات العمومية والأشغال، مع اقتناء عتاد النقل، بما فيها من تجهيزات مختلفة للتدخل على مستوى الطرقات العمومية.

أما فيما يخص العمارات القديمة المتواجدة على مستوى بلديات العاصمة، فتقرر تخصيص من ذات الميزانية 1 مليار دينار كمساهمة من طرف الولاية لإعادة الاعتبار للبنايات القديمة التي تعرف حاليا أشغال إعادة الترميم في عدد من البلديات، حيث تم تخصيص هذه الإعانة بالدرجة الأولى لإعادة الاعتبار للمصاعد التي باتت معطلة في أغلب العمارات، إضافة إلى تحديد 1 مليار دينار كمرحلة أولية لإطلاق أشغال تهيئة حظيرة “دنيا برك” بأولاد فايت وهي المعلومة التي سبق وأن صرح بها رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، كريم بالنور، خلال تصريحه للإذاعة الوطنية مؤخرا عن المبلغ الذي حـــدد منحته الولاية لإطلاق أشغال الأولى التي تخص إعــــادة الاعــــتبار للحديقة من جديد بعد الفـــضيحة المدويـــة التي فجرها وزيـــر الفلاحة تخص نهب العقار بها.

تجدر الإشارة إلى أن والي ولاية الجزائر، أمر الولاة بضرورة جمع وتحديد كافة العقارات والمنشآت العقارية المهملة من أجل التماشي مع الوضع الراهن والعمل على رفع موارد الميزانية، لاسيما في عاصمة البلاد التي تترقب أن تكون من بين العواصم الكبرى من خلال مخطط الاستراتيجي، ودليل ذلك الاجتماعات التي بات يعرفها المجلس الولائي للعاصمة وخرجات الوالي تزامنا مع ذلك لمناقشة أهم المشاريع التي تعول عليها “البهجة”.



اسمة عميرات