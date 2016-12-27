آخر تحديث : ديسمبر 27th, 2016 9:43 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

مناصــرة يريــد العــودة إلـى ”حمـــس”

ديسمبر 27, 2016 الحدث 0

مناصــرة يريــد العــودة إلـى ”حمـــس”

رافـــع لصالــــح التحالــــف بيــــن التشكيلتيـــــن

كشف رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس، عن “مشاورات متواصلة” مع حركة مجتمع السلم، قال إن الهدف منه تحقيق تحالف بين التشكيلتين السياسيتين “للدفاع عن مصلحة البلاد”، وهو بمثابة دعوة من مناصرة للعودة إلى بيت “حمس” الذي غادره لتأسيس حزبه الجديد.

أوضح رئيس جبهة التغيير، في لقاء خصص لعرض حصيلة سنة 2016 وملامح 2017 في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن “الحوار بين تشكيلته السياسية وحركة مجتمع السلم متواصل حاليا”, رغبة بين الحزبين لبلوغ التحالف”، مضيفا أن “الأمور ستتضح في هذا الجانب خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ويعتبر هذا التوجه بين التنظيمين الإسلاميين، ردا على ما روج له أمين عام “الأفلان”، جمال ولد عباس، بشأن تقارب وتحالف وشيك بين حمس و”الأفلان” .
وثمن مناصرة في هذا الإطار، إقامة تحالفات بين مختلف أحزاب المعارضة, “شريطة أن تكون هذه التحالفات إيجابية على الساحة السياسية”. وبخصوص الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة, دعا مناصرة إلى ضرورة تنظيم انتخابات “نزيهة وحرة وشفافة تكرس المسار الحقيقي لمبادئ الديمقراطية، وتساهم في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد”. وشدد في هذا الإطار، على أهمية “تحقيق التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تراجع سعر البترول وحماية القدرة الشرائية والحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التعبير وحقوق العمال، إلى جانب مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية.

ساسي.ب

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 23, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 21, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 20, 2016

همسات

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

فضل المكتتبون المصدومون من موقع وكالة عدل، طريقة للتعبير عن حسرتهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وكانت الصور...
اقرأ المزيد
عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

براهيمي سيلتحق بـ”الخضر” متأخرا

براهيمي سيلتحق بـ”الخضر”...

ديسمبر 27, 2016 0

قصــــة غريبــــة!

قصــــة غريبــــة!

ديسمبر 27, 2016 0

تكريـم فرقاني هاتفيا!

تكريـم فرقاني هاتفيا!

ديسمبر 26, 2016 0

مخلوفــي سيكـــرم فــي الإمــارات

مخلوفــي سيكـــرم فــي...

ديسمبر 26, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  