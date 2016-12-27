مناصــرة يريــد العــودة إلـى ”حمـــس”

رافـــع لصالــــح التحالــــف بيــــن التشكيلتيـــــن

كشف رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس، عن “مشاورات متواصلة” مع حركة مجتمع السلم، قال إن الهدف منه تحقيق تحالف بين التشكيلتين السياسيتين “للدفاع عن مصلحة البلاد”، وهو بمثابة دعوة من مناصرة للعودة إلى بيت “حمس” الذي غادره لتأسيس حزبه الجديد.

أوضح رئيس جبهة التغيير، في لقاء خصص لعرض حصيلة سنة 2016 وملامح 2017 في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن “الحوار بين تشكيلته السياسية وحركة مجتمع السلم متواصل حاليا”, رغبة بين الحزبين لبلوغ التحالف”، مضيفا أن “الأمور ستتضح في هذا الجانب خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ويعتبر هذا التوجه بين التنظيمين الإسلاميين، ردا على ما روج له أمين عام “الأفلان”، جمال ولد عباس، بشأن تقارب وتحالف وشيك بين حمس و”الأفلان” .

وثمن مناصرة في هذا الإطار، إقامة تحالفات بين مختلف أحزاب المعارضة, “شريطة أن تكون هذه التحالفات إيجابية على الساحة السياسية”. وبخصوص الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة, دعا مناصرة إلى ضرورة تنظيم انتخابات “نزيهة وحرة وشفافة تكرس المسار الحقيقي لمبادئ الديمقراطية، وتساهم في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد”. وشدد في هذا الإطار، على أهمية “تحقيق التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تراجع سعر البترول وحماية القدرة الشرائية والحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التعبير وحقوق العمال، إلى جانب مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية.



ساسي.ب