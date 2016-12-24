مكتتبو”عدل2″ يختارون مواقع سكناتهم غدا

وزارة السكـــن تجتمع بمديــري”عدل” لتحضير العملية

تخلفت وزارة السكن والعمران عن وعدها بفتح الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه أمام مكتتبي “عدل 2” من أجل اختيار سكناتهم اليوم، حيث من المرتقب وضعه في الخدمة ابتداء من يوم غد الاثنين.

قد أجل كالعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص باختيار مكتتبي “عدل 2” لمواقع سكناتهم تحسبا لتسديد الشطر الثاني من سعر الشقق، والذي كان من المقرر وضعه في الخدمة اليوم، إلا أنه تم تأجيل العملية إلى غاية يوم غد الاثنين.وقال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى وزارة السكن والعمران، أحمد مدني، في حديثه مع”وقت الجزائر”، إنه سيتم الكشف عن التاريخ المحدد لفتح الموقع الإلكتروني اليوم مساء، بعد انتهاء الاجتماع الذي سيضم الوزارة الوصية مع مختلف مديري الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره”عدل”، وهذا لتهيئة الموقع بشكل نهائي لاستقبال الاختيارات الخاصة بالمكتتبين في ظروف حسنة، أما فيما يخص الولايات التي سيسمح لمكتتبيها الاختيار لمواقع السكنات المتوفرة، فسيتم اعتمادا على المشاريع الموجودة، والتي تم الانطلاق في تجسيدها بمختلف ولايات الوطن.وقد خلفت التصريحات المتضاربة مؤخرا، بإمكانية اختيار المواقع اليوم الأحد من طرف مكتتبي “عدل2” موجة من القلق والارتباك في أوساط المكتتبين، من مختلف الفئات، أين فقد الكثير من المكتتبين الثقة تماما، بالنظر إلى تأجــــــــــــــيل العملية في كل مرة من طرف الوزارة الوصية، لاسيمــــا وأن المـــــــــــوقع لن يتم فتحه اليوم مثلمـــــــــــا كان منتظرا من طرف آلاف المكتتبين، خاصة وأن المسؤول الأول عن قطاع السكن، كان قد صرح خلال توزيع الحصص السكنية الأولى “عدل1” في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، أن الموقع سيكون مفتوحا من 25 ديسمبر لهذا الغرض، ووفقـــــــــا لتصريحات سابقة، فإن المكتتبين يستطيعون استغلال عملية اختيــــــــار الموقـع إلى غاية شهر أفريل المقــــــــبل.ويتعين على مكتتبي البرنــــــامج السكني “عدل2” تسجيـل الدخول للموقع المخصص لاختيار مواقع السكنات، بنفس كلمة السر السابقة على الرابط www.aadl.com.dz ثم الدخول إلى استمارة تحديد الرغبات “choix du site” وملء جميع الخانات بعناية تامة، والتأكد من دقة وسلامة المعلومات التي يتم إدخالها في بطاقة الرغبات الخاصة باختيار موقع السكن، لتنطلق عملية دراسة الرغبات على مستوى الوكالة، ليتم في النهاية إعلام المكتتبين بمواقع سكناتهم، وتحديد موعد للمكتتبين لتسديد الشطر الثـاني، وتليها عملية تسليم الوثيـقة التي سيتعرفون بموجبها على مواقع السكنات الخاصة بهم.للإشارة، فقد عملت الحكومة على زيادة بنسبة 5بالـائة في أسعار سكنات عدل، حيث بلغت قيمة الشطر الثاني بالنسبة لشقة ذات 3غرف 105.000 دج، أما الشقة ذات 4غرف فمبلغ الدفعة الجديدة يقدر بـ135.000 دج.



نادية بوطويل