مقتل قيادي بارز بتنظيم “داعش”

آخر تحديث : ديسمبر 27th, 2016 9:43 مساءً
ديسمبر 27, 2016 Wakteldjazair دولي 0
عندما تصدى المتشددون لتقدم قوى سورية
❊قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن أحد أبرز القياديين بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، قتل على الأرجح في معركة عندما تصدى المتشددون لتقدم قوى سورية تدعمها الولايات المتحدة صوب سد استراتيجي في شمال سوريا.وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، إن القائد الذي يعرف باسم أبو جندل الكويتي قتل لدى محاولة مقاتلي التنظيم المتشدد إخراج قوات سوريا الديمقراطية من قرية جعبر، بعد أن انتزعت السيطرة عليها من المتشددين أمس .وفشل الهجوم المضاد الذي شنه التنظيم الليلة الماضية. وتضم قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وقال عبد الرحمن، إن القوات تقدمت لتصبح على مسافة خمسة كيلومترات من السد.
وكالات
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