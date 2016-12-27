آخر تحديث : ديسمبر 27th, 2016 9:43 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

مقتل قيادي بارز بتنظيم “داعش”

ديسمبر 27, 2016 دولي 0

مقتل قيادي بارز بتنظيم “داعش”

عندما تصدى المتشددون لتقدم قوى سورية

❊قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن أحد أبرز القياديين بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، قتل على الأرجح في معركة عندما تصدى المتشددون لتقدم قوى سورية تدعمها الولايات المتحدة صوب سد استراتيجي في شمال سوريا.وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، إن القائد الذي يعرف باسم أبو جندل الكويتي قتل لدى محاولة مقاتلي التنظيم المتشدد إخراج قوات سوريا الديمقراطية من قرية جعبر، بعد أن انتزعت السيطرة عليها من المتشددين أمس .وفشل الهجوم المضاد الذي شنه التنظيم الليلة الماضية. وتضم قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وقال عبد الرحمن، إن القوات تقدمت لتصبح على مسافة خمسة كيلومترات من السد.

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 23, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 21, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 20, 2016

همسات

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

فضل المكتتبون المصدومون من موقع وكالة عدل، طريقة للتعبير عن حسرتهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وكانت الصور...
اقرأ المزيد
عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

براهيمي سيلتحق بـ”الخضر” متأخرا

براهيمي سيلتحق بـ”الخضر”...

ديسمبر 27, 2016 0

قصــــة غريبــــة!

قصــــة غريبــــة!

ديسمبر 27, 2016 0

تكريـم فرقاني هاتفيا!

تكريـم فرقاني هاتفيا!

ديسمبر 26, 2016 0

مخلوفــي سيكـــرم فــي الإمــارات

مخلوفــي سيكـــرم فــي...

ديسمبر 26, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  