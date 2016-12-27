مـحكمة إندونيسية تـواصل النظر في اتهام حـاكم جاكرتا

متابع بتهمة تعمد إهانة القرآن

قال قاض أمس، إن محكمة إندونيسية ستواصل النظر في قضية مثيرة للجدل يتهم فيها حاكم جاكرتا المسيحي باسوكي تجاهاجا بورناما، بتعمد إهــــــــــــانة القرآن وهي قضية ينظر لها على أنها اختبار للحرية الدينية في البلد ذي الأغلبية المسلمة.ورفضت هيئة محكمة دعوة محامين يدافعون عن بورناما لرفض القضية، بدعوى أنها تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بموكلهم، وهو من أصل صيني وتخالف الإجراءات القانونية السليمة.

وقال قاض “ستنظر المحكمة في الاستثناء الذي قدمه المتهم وتتخذ قرارا بشأنه بعد فحص كل الأدلة. واستثناء المتهم غير مقبول.”وبعينين دامعتين نفى بورناما في أولى جلسات القضية يوم 13 ديسمبر الإساءة للقرآن أثناء حملة الدعاية قبيل انتخابات أجريت في فيفري لمنصب حاكم جاكرتا.

وكبر مئات المحتجين المسلمين الذين ارتدوا ملابس بيضاء أمام المحكمة في شمال جاكرتا أمس، وطالبوا بحبس الحاكم الذي اشتهر باسم اهوك.

وقال أحد المحتجين، ويدعى مافوت روديه من خارج قاعة المحكمة التي أحاطتها الشرطة “ازدراء الأديان غير مقبول في إندونيسيا. يجب عدم الإساءة إلى أي دين.

“وقال كيساب توكاكرويو، الذي كان موجودا ضمن مجموعة أصغر تضم مؤيدي الحاكم “بوصفي مسلما اعتقد أننا ينبغي أن نسامحه إذا اعتذر.”

وقال رئيس هيئة المحكمة دويراسو بودي سانتيارتو، إن الدفاع يمكنه إحالة القضية إلى محكمة أعلى إذا كان يرفض قرار المضي في الدعوى.وقال بورناما للمحكمـــــــة بعد التشــــاور مع المــــــحامين، إنه سيفكر في ذلك.



وكالات