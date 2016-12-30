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مـحرز ثامن أحسن لاعب في العالـم في سنة 2016

ديسمبر 30, 2016 رياضة 0

مـحرز ثامن أحسن لاعب في العالـم في سنة 2016

بحسب استفتاء جريدة “ليكيب” الفرنسية

حسمت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم، خلال عام 2016، بفوز الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، الذي احتل المركز الأول. وتفوق صاروخ ماديرا في الصدارة برصيد (1193 نقطة) على الفرنسي انتوان جريزمان، نجم اتلتيكو مدريد، والذي انتزع المركز الثاني في القائمة برصيد (1156نقطة) قبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والذي اكتفى بالمركز الثالث برصيد (1150 نقطة).
وكشفت الصحيفة في حلقتها الخامسة والأخيرة، أمس، عن أسماء اللاعبين من المركز الأول، وحتى الـ20، وضمت قائمة العشرة الأوائل وسط 100 لاعب تواجد لاعب عربي هو الدولي الجزائري رياض محرز، نجم ليستر سيتي، والذي حصل على المركز الثامن برصيد (817 نقطة)، وهو أفضل مركز عربي قبل الجزائري إسلام سليماني، نجم ليستر سيتي، الذي احتل المرتبة الـ82 والمصري محمد صلاح، جناح روما في المركز الـ93. وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن 24 صحفيًا من “ليكيب”، هم من اختاروا أفضل 100 لاعب في العالم، خلال 2016.
وحل رياض محرز بعد زميله السابق في ليستر سيتي نغولو كانتي الذي ينشط حاليا في نادي تشيلسي الإنجليزي، وبعد الأروغوياني لويس سوايرز مهاجم برشلونة الذي حل رابعا ثم الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد، الذي حل خاسما فالبرازيلي نيمار مهاجـم برشلونة الذي حل سادسا.
 وجاء ترتيب محرز لجريدة “ليكيب” الفرنسية مقاربا لترتيبه في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الذي نظمته قبل أيام مجلة “فرانس فوتبول” باحتلال المركز السابع، ليكسب بذلك نقاط ثمينة لنيل الكرة الذهبية الإفريقية التي سيعلن عن الفائز بها يوم الخامس جانفي، خاصة وأن منافسه الأبرز “إيميريك” أوبامبيانع مهاجم دورتموند الألماني حل في المركز الـ15 في ترتيب جريدة “ليكيب”.


أحمد.ح

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