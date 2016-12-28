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معاناة سكان الريف متواصلة مع غياب شبكة الصرف الصحي

ديسمبر 28, 2016 أخبار محلية 0

معاناة سكان الريف متواصلة مع غياب شبكة الصرف الصحي

بلدية حمري بغليزان

يعاني سكان الدواوير في بلدية حمري من مشكلة الاعتماد على المطامير باعتباره أداة في تصريف المياه القذرة، في غياب أيّة حلول من شأنها أن تعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية لسكان الأرياف في هذه البلدية.
وأوضح السكان بأنّ نداءاتهم لم تجد نفعا في سبيل الحصول على مشاريع تنموية تعمل على تجسيد شبكة الصرف الصحي، رغم الآثار السلبية التي تتركها المطامير، من خلال انتشار الروائح الكريهة، والحشرات، وتعتبر بؤرة خطرا على الأطفال والحيوانات.
وتكون بلدية حمري من البلديات القليلة في هذه الولاية التي لم تتحرك تنمويا، ولم تعرف طريقا إلى تحسين أحوال السكان خاصة في مجال الصرف الصحي، الذي أصبح يؤرق السكان كثيرا.
ورغم أنّ العديد من البلديات عملت في السنوات الأخيرة على توسيع شبكة الصرف الصحي باعتبارها أولوية تنموية على غرار واريزان وحد الشكالة وأولاد سيدي ميهوب وجديوية، غير أنّ ذلك بقي وعودا على الورق في مكاتب المسؤولين في هذه البلدية.
وتنعدم شبكة الصرف الصحي كليا في دواوير الجهة الغربية من إقليم هذه البلدية على غرار داوري الزرادلة والخلايفية، الذين يعاني فيهما السكان من هذه المشكلة، مطالبين تدخل والي غليزان للنظر في هذه الوضعية وبرمجة مشروع من شأنه أن يقدم هذه الخدمة في المستقبل القريب.
ومما تجدر الإشارة إليه أنّ دوار الزرادلة كان قد أعلن عن استفادته سنة 2006 من مشروع الصرف الصحي بقيمة مالية قدرت 1.6 مليار سنيتم، وحلت المقاولة بعين المكان، ثم غادرت في ظروف مجهولة، وإلى اليوم لم يظهر أيّ خبر عن هذا المشروع الذي لم ير سكان الزرادلة فيه سوى أنّه حلم عاشه المعنيون ثمّ عادوا إلى حياة الجحيم مع الحفر التقليدية حسبهم.

ع. عمار

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