مصر تحبس منتج أخبار بقناة الجزيرة 15 يوما

علـــى ذمــــة التحقيــــق معــــه

قالت مصادر قضائية، إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت أول أمس بحبس منتج أخبار في قناة الجزيرة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم بينها إعداد تقارير مختلقة عن مصر لبثها على القناة.

وعاد محمود حسين وهو مصري إلى القاهرة من قطر حيث مقر القناة يوم الثلاثاء.

وقال مصدر، إن من بين التهم الموجهة له “نشر أخبار كاذبة (عن مصر) وتكدير السلم والأمن العام (بها) وإعداد تقارير مفبركة لإذاعتها على قناة الجزيرة.”

وكانت مصادر أمنية مصرية وقناة الجزيرة قالت يوم الجمعة، إن ضباطا من قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على حسين في منزله بمدينة الجيزة المجاورة للعاصمة.

وقالت الجزيرة إن الشرطة احتجزته 15 ساعة بعد وصوله إلى مطار القاهرة ثم اعتقل بعد إطلاق سراحه.

والعلاقات متوترة بين قطر ومصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أول أمس على صفحتها على فيسبوك “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار مسؤولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى، من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.”

وأضاف البيان، أن حسين هو من بين “القائمين على ذلك التحرك… وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة (المجاورة للقاهرة) وكذا مقر إقامة شقيقته وكرا لتنفيذ المخطط المشار إليه.”

وكالات