مشاريع تنموية تنهي معاناة البرايجية

مع تسجيل هزات داخلية ضربت المجلس الشعبي الولائي في 2016

تميزت سنة 2016 بولاية برج بوعريريج بالكثير من الأحداث، تفاعل معها الشارع المحلي والإعلام، من أبرزها إقالات مسؤولين ومنتخبين وتدشين مشاريع هامة، على رأسها وصول الغاز الطبيعي إلى بلدية الماين والمياه الصالحة للشرب إلى بلديات دائرة المنصورة بعد عقود من المعاناة، حظيت عاصمة ألبيبان بزيارات وزارية ساهمت في تحريك قطار التنمية، فيما كانت أوضاع المجلس الشعبي الولائي صورة طبق الأصل للسنة الماضية، بسبب سياسته الفاشلة.



حصاد 2016

غرق المجلس الشعبي الولائي في عدة مشاكل، وفشل في عقد دوراته طيلة السنة الجارية، بسبب عدة هزات داخلية أدت إلى سقوطه في شبح الانسداد، نتيجة الحسابات السياسية التي كانت وراء ذلك، وهذا بعد مشاركة رئيس “الابيوي” عبد الفتاح جودي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي وإعلانه عن خوض غمار انتخابات السينا دون انتماء سياسي “مترشح حر”، والتي كانت فيها الغلبة للمترشح “عبد الوهاب حمادوش”، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية جعافرة، الذي حقق المفاجأة وعرف كيف يصل إلى مجلس الأمة، إلا أن ترشح رئيس الابيوي كلفه ذلك غاليا، حيث وبمجرد انتهاء الاستحقاق السياسي تام تنحيته من التشكيلة السياسية واندلاع صراع بينه وبين أعضاء المشكل لهذا المجلس الذي كان دون المستوى، بسبب المناقشات التي كانت توحي بأنك في حلبة وسوق فوضوي بعيد عن الدور المنوط إليه، ولقد نقل أطوار هذا الصراع إلى أورقة العدالة، بعد رفع رئيس المجلس الشعبي الولائي دعوى قضائية ضد منتخبين بتهمة القذف والشتم.

إقـــالات واستقــالات فـي المجالس البلدية

ولم تسلم المجالس البلدية هي الأخرى من المشاكل، حيث تم إقالة “مراد بلجودي” رئيس بلدية تفرق النائية بأمر من والي ولاية برج بوعريريج من طرف والي الولاية، تطبيقا للمادة الـ 43، بتهمة سوء استغلال الوظيفة متابعته قضائيا، حيث عين خلفا له المنتخب “لخضر بزططوط” المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى إنهاء مهام مدير وحدة توزيع الغاز والكهرباء، بتهمة جنحة ارتكاب حادث مرور والفرار، إضافة إلى قضايا فساد تورط فيها المعني، انتهت بتنحيته من على رأس المديرية، وإقالة مدير المركب الرياضي 20 أوت من طرف الوالي بسبب الإهمال.

من جهة أخرى، استقال كل من رئيسي بلدية القصور وتكستار من منصبيهما، حيث أن الأول ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأسباب مرضية وعائلية مع وفاة شقيقه، جعلته ينهي مشواره السياسي بعد 12 سنة من تسييره لشؤون البلدية.

وهو نفس القرار الذي اتخذه “ب.ع” رئيس بلدية تكستار المنضوي تحت جبهة التحرير الوطني، الذي قام برمي المنشفة لدوافع صحية. في حين تم تعيين رئيس بلدية جديدا على رأس بلدية جعافرة، ويتعلق الأمر “عبد الحفيظ بلعزوق”، وهذا بعد فوز المير السابق “عبد الوهاب حمادوش” بانتخابات مجلس الأمة، فيما سيحاكم كل من رئيس بلديات كل من الياشير المنصورة الحمادية بتهم مختلفة.

ومن الناحية الاجتماعية، انخفض معدل الاحتجاجات في هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تسجل يوميا احتجاجات شعبية أرقت يوميات المواطنين ومستعملي الطرقات، والتي يكون وقودها المشاكل الاجتماعية والتنموية، إلا أن السنة الحالية تم تسجيل عدد قليل من الاحتجاجات بمعدل احتجاج في الشهر الواحد، قام بكل من سكان بلديات عين تاغروت الياشير جعافرة الماين وبلدية عاصمة الولاية لأسباب متعددة، منها الغاز وبيروقراطية توزيع السكن الاجتماعي.

وأخيــــــرا الغــــــــــاز يصل المايـن بعــــد 54 سنــة مـــن الاستقــلال

ستكون سنة 2016 محطة تاريخية بالنسبة لسكان بلدية الماين الواقعة في أقصى الجهة الشرقية لولاية برج بوعريريج على الحدود مع ولاية بجاية، بعد ربطها بمشروع هامي يتمثل في الغاز الطبيعي، حيث ودعت العائلات حياة الغبن والمعاناة، والتي ظلت تعاني من البرودة القاسية، حيث كلف توصيل هذه المادة الطاقوية غلاف مالي قدره 75 مليار سنتيم، وتم ربط 1260عائلة بهذه الخدمة الحيوية، وهو ما استحسنه المواطنون، الذي ودعوا رحلة البحث عن قارورات الغاز وجلب الحطب من الغابات للتدفئة والطهي، حيث أشرف على مراسيم تدشين هذا المشروع التنموي الهام وزير الداخلية والجماعات المحلية في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري.

والماء يصل إلى بلديات دائــــرة المنصـــــورة

وفي ذات السياق، ودعت العائلات المقيمة بالجهة الغربية للولاية أزمة العطش الخانقة التي لازمتهم لعقود، بسبب الجفاف وندرة المياه الجوفية، نظرا لطبيعة الجغرافية للمنطقة، التي تمتاز بأرض حموية بركانية، ما جعل مياهها غير صالحة للشرب، حيث خلق هذا مشكلا عويصا للسلطات المحلية التي رصدت ألف مليار سنتيم لتحويل مياه سد “تلسديت” بولاية البويرة المجاورة لتزويد بلديات دائرة المنصورة الخمسة، وهي المهير حرازة بن داود أولاد سيدي إبراهيم والمنصورة، وهو المشروع الذي أشرف على تدشينه وزير الداخلية والجماعات المحلية في جو من الفرح والسرور في وسط المواطنين، واستهلك المشروع مبلغ مالي فاق ألف مليار سنتيم، هدفه إعمار البلديات النائية وتفادي الاحتجاجات التي كانت تطبع يوميات المواطنين وأرقت مستعملي الطرقات لسنوات.

أما الحدث الاقتصادي البارز في هذه السنة، هو تدشين الميناء الجاف ببلدية تكستار شرق الولاية، الذي يعتبر قطبا لوجيستيا يربط بين الشرق والوسط، والذي ساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق مناصب شغل للشباب، فضلا عن دخول مصانع جديدة حيز الخدمة، في إطار مخطط تشجيع الاستثمار الذي توليه الحكومة الجزائرية.



رضوان عثماني