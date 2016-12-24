مستشفى بوزقان أولوية عند عبد المالك بوضياف

بعد الجدل القائم حول أرضية المشروع

تعمل السلطات المحلية القائمة على دائرة بوزقان على قدم وساق لغرض إيجاد الأرضية المناسبة التي من شأنها احتواء مشروع مستشفى جديد بسعة 60 سريرا استفادت منه المنطقة منذ مدة، ولم يتم بعد التحديد النهائي للأرضية التي من شانها احتواء هذه المنشأة الصحية التي تعد بأكثر من ضرورية لدى سكان هذه المنطقة ومختلف المناطق المجاورة لها.

ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة، دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، خلال زيارته الأخيرة التي قادته إلى ولاية تيزي وزو، أين أشرف على تعزيز المؤسسة الصحية الخاصة “الإخوة محمودي” بعتاد طبي جديد وجد فعال في عملية تشخيص ومعالجة السرطان، ودعا المسؤولين المحليين بمنطقة بوزقان إلى وضع حد نهائي لهذه المعضلة في أقرب وقت ممكن وإنجاز هذا المستشفى، قبل أن يضيف “أؤكد لسكان منطقة بوزقان أن مشروع المستشفى الذي سجل لفائدة دائرة بوزقان ما يزال قائما، لأن الغلاف المالي المخصص له ما يزال موجودا، ولهذا فأنا أطلب من سكان المنطقة بحل مشكل الأرضية بسرعة لتجسيده على أرض الميدان وإنقاذه من التجميد لأن هذا المشروع يعني لي الكثير.” بهذا يكون وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، الذي سبق وله وأن كان رئيسا لدائرة بوزقان قد وضع حدا نهائيا للإشاعات التي كانت تدور خلال الآونة الأخيرة والتي تشير إلى تجميد المشروع وتأجيل موعد إنجازه إلى وقت غير محدد. وحسب مصادر محلية، فإن هذا النداء من وزير الصحة قد جاء بعد ذلك الخلاف الذي ظهر في الآونة الأخيرة بين مجموعة من سكان مختلف القرى والمناطق التابعة لذات الدائرة، حول الأرضية التي من شأنها أن تضم المشروع، والتي حددها المنتخبون المحليون في بادئ الأمر بالمكان المسمى “امغلاون” بمحاذاة قرية “اث اخلف”، بعد أعلن وزير الصحة الحالي، عبد المالك بوضياف، عنه في إحدى زيارته التفقدية التي قادته إلى المنطقة خلال سنة 2015. وفي المجال فإن سكان قرية ايلولة اومالو التابعة لدائرة بوزقان قد أعلنوا صراحة عن معارضتهم الشديدة عن الأرضية التي تم اختيارها، قبل أن يقترحوا أرضيتين أخريين ويتعلق الأمر ـ حسب مصادر محلية مطلعة ـ ويتعلق الأمر بالمكان المسمى “ازغار”، أو بالمكان المسمى مسوية “بمحاذاة منطقة بوبهير أين كان من المنتظر إنجاز مركز للردم التقني للنفايات، وهو الاقتراح الذي يجب دراسته بصفة معمقة من قبل المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والي الولاية المكلف من قبل الوزير، عبد المالك بوضياف، لغرض الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون استثناء. ما تجدر الإشارة إليه، فإن هذا المشروع قد لقي استحسانا كبيرا من طرف سكان منطقة بوزقان حينما تم الإعلان عنه، لأنهم عانوا كثيرا في عملية التنقل إلى المؤسسات الصحية المتواجدة بالمناطق الأخرى المجاورة على غرار منطقة اعزازقة، عين الحمام، وحتى عاصمة الولاية لغرض تلقي علاج معين ولو كان بسيطا.



إعـــــــداد/ صبرينة. ا