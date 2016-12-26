مخلوفــي سيكـــرم فــي الإمــارات

آخر تحديث : ديسمبر 26th, 2016 9:16 مساءً
ديسمبر 26, 2016 Wakteldjazair همسات 0
تلقى البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي الدعوة لحضور حفل تكريمي سينظمه مجلس أبو ظبي الرياضي بالإمارات بين 23 و26 فيفري، على هامش النسخة الثالثة لطواف الدارجات الهوائية الذي ستحتضنه الإمارة. وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية إماراتية أمس، فإن رئيس المجلس الشيخ نهيان بن زايد أل نهيان، سيوجه الدعوة إلى كل الأبطال العرب الذين تألقوا في أولمبياد “ريو ديجانيرو” بالبرازيل، مع العلم أن حصيلة العرب في هذه المسابقة التي جرت بالبرازيل كانت 14 ميدالية من بينها ذهبيتين وأربعة فضيات و14 برونزية، مع العلم أن مخلوفي حاز على فضيتين في سباقي 800 متر و1500 متر.
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