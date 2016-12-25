محـرز يتذكر أطفـال سوريـا

وجه نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، رياض محرز، رسالة إلى العالم بخصوص أطفال سوريا التي تشهد حربا أهلية، حيث قال لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “ فايسبوك” أمس ما يلي:« في يوم عيد الميلاد، يستيقظ الأطفال فيكتشفون هدايا بين أيديهم، فالآلاف من الأطفال يسعدونهم أولياءهم، لكن في بلدان أخرى مثل سوريا، فالأطفال ليس لديهم أعياد للميلاد ولا هدايا سوى صرخات الموتى. أعبر أن مساندتي لكل هؤلاء الأطفال .. .” وتبع هذه الرسالة أمر بنشرها على نطاق واسع مع كلمات السلام والحب وأطفال سوريا.