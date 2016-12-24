محـرز، سليمانــي وغولام يتنافسون على جائزة أحسن لاعب مغاربي

آخر تحديث : ديسمبر 24th, 2016 9:10 مساءً
ديسمبر 24, 2016 Wakteldjazair رياضة 0
اختير الدوليون الجزائريون رياض محرز، إسلام سليماني وفوزي غولام، ضمن تسعة لاعبين يتنافسون على جائزة أحسن لاعب مغاربي لسنة 2016 والتي تمنحها جريدة ‘’فرانس فوتبول’’، حسب ما أعلنت عنه هذه الأخيرة أمس السبت.
وينافس محرز وسليماني (ليستر سيتي الانجليزي) وغولام (نابولي الإيطالي)، كل من سفيان بوفال (يوتمبتون الانجليزي) ويونس بلهدنة (نيس الفرنسي) وحكيم زياش (أجاكس الهولندي) من المغرب، وكذا أيمن عبد النور (فالنسيا الإسباني) ووهبي خزري (بوردو الفرنسي) وعلي معلول (الأهلي المصري) من تونس. ويتم الإعلان عن الفائز بالجائزة بعد نهاية عملية التصويت التي تشارك فيها الجماهير إلى غاية يوم 6 جانفي المقبل. وتوج محرز بطبعة 2015 عندما خلف مواطنه ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) الفائز بطبعة 2014.
العربي شريف
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