ليبيـا دحـرت “داعــش” وفشلـت فـي تشكيل حكومـة وحـدة

بيــــن مساعـــي الجزائـــر للحــــل والأطمــــاع الغربيــــة

بقي الملف الليبي واحدا من أهم الملفات الأمنية العالقة في منطقة المغرب العربي وإفريقيا سنة 2016، وامتدت تداعياته إلى أوروبا، من خلال قوافل الهجرة السرية إليها، وسعي مختلف القوى للتموقع مع الحكومات المتصارعة في ست وطرابلس.

حصاد 2016

سنة 2016 كانت لبعث مسار الحل السلمي الذي دعت إليه الجزائر، فتم جمع الإخوة الفرقاء بالجزائر والمغرب، بحثا عن ميدان توافق يجمع الطرفين، من أجل وضع حد للاقتتال الدامي الذي لم يتوقف منذ اغتيال الرئيس معمر القذافي. وفيما فشل لقاء الصخيرات بالمغرب، احتفظ الليبيون ببصيص أمل بشأن ما تم التوصل إليه في اجتماع الجزائر، وبرغم الصعوبات، وفشل الأطراف السياسية في الاتفاق على حكومة وحدة وطنية تجمع الشمل، وضغط التدخلات الأجنبية، إلا أن الأطراف الليبية وعلى رأسها اللواء خليفة حفتر خضعت للأمر الواقع مع نهاية السنة الجارية، طالبة وساطة الجزائر من أجل التوصل إلى حل يرضي الجميع، إذ يرتقب أن يحل ممثلو مختلف التنظيمات والتشكيلات السياسية والعسكرية بالجزائر، بحثا عن مخرج سياسي للأزمة.

وقابل مساعي الجزائر ودول عربية أخرى لاحتواء الوضع الأمني المتردي في ليبيا تحركات غربية، الهدف منها التموقع في ليبيا الغد، ورسم خريطة يسهل من خلالها التحكم في مصادر النفط والطاقة عموما، وكان من مصلحتها تأجيج الصراع بين مختلف الأطراف، بعدما كانت السبب في تدهور الوضع الأمني بالبلاد.

وعلى الصعيد الميداني، شهدت ليبيا تشرذما في مليشياتها العسكرية سواء في سرت أو طرابلس، وزاد الأمر سوءا بمحاولة تنظيم الدولة المعروف اختصارا باسم “داعش” التموقع في عدد من الولايات الليبية، مهددا المنطقة باجتياح شبيه بذلك الذي حدث في سوريا والعراق. غير أن الجيش الليبي ومختلف الميليشيات وجهت ضربات موجعة للتنظيم، وشنت حربا دون هوادة، أدت إلى دحر عناصره وتحييدهم في الصراع على السلطة.

وكانت للملف الليبي تداعيات كبيرة على المنطقة، كما حذرت من ذلك الجزائر، فأوروبا كان عليها تحمل عبء آلاف المهاجرين السريين من شواطئها، بينما الجزائر ومصر كان عليهما تعزيز حدودهما بترسانة عسكرية تكنولوجية كبيرة تفاديا لتسلل الجماعات الإرهابية إليها، بينما انتعشت تجارة السلاح في الساحل الإفريقي بطريقة غير متحكم فيها، وتبرز إحصائيات الجيش الجزائري مدى ضخامة الكميات الكبيرة للأسلحة والصواريخ والراجمات والعتاد الحربي المحجوز بالمناطق الحدودية والتي مصدرها الجارة ليبيا.



ط. موسى

