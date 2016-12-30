لقاح “البانتافالون” لا يزال يثير الجدل

إشاعات حول ندرته.. و”باستور” يفند ذلك

عاد مشكل لقاح “البانتافالون” إلى الواجهة، حيث وبعد حادثة وفاة الرضيعين والتحقيقات التي فتحتها وزارة الصحة في وقت سابق، ها هو المشكل اليوم يطرح مجددا بسبب انتشار معلومة حول عدم توفّره في بعض العيادات الجوارية ما جعل الأمهات يدخلن في دوامة من الخوف بسبب عدم حصول أبنائهن على هذا اللقاح.

وبالرغم من تطمينات وزارة الصحة ومعهد “باستور” حول توفّر لقاح “البانتافالون” إلا أن عدة أمهات أكدن لـ”وقت الجزائر” أن اللقاح غير متوفر في المستوصفات التي توجهن إليها وهو حال “أم ياسر” التي أكدت أنها توجهت إلى العيادة الجوارية عدة مرات من أجل أن يخضع ابنها للقاح، إلا أنها في كل مرة تجد نفس الجواب وهو عدم توفر اللقاح وابنها اليوم يبلغ من العمر ثلاث أشهر وثلاث أسابيع، ما جعلها تقلق من عدم خضوعه له في الشهرين.

من جانبها قالت “راضية” أم لتوأمين أن بنتيها حصلتا على اللقـــــاح بشــــقّ الأنفس وبعــــد رحـــــلة بحث طويلة عــن مكان تواجد اللقاح، مضيفة أنها لم تعد تثق في هذا الأخير إلا أنه كان لابد من تلقيح بنتيها.

أما “مريم” فقالت أنها ولحدّ الساعة لم تفهم بعد كيفية تلقيح ابنها، خاصة بعد إعادة أن أصبح التلقيح وفق رزنامة جديدة الأمر الذي أخلط عليها الحسابات.

معهد باستور يؤكد توفر “البانتافالون”

نفى ممثل عن معهد “باستور” جمال فورار في حديثه لـ”وقت الجزائر” وجود ندرة في لقاح “البانتافالون” مؤكدا أن كل الوسائل والتعليمات منحت من أجل أن يكون اللقاح متوفرا ابتداء من 20 ديسمبر الماضي في جميع المستوصفات.

وطمأن معهد باستور في بيان له عن توفر جميع اللقاحات المقررة في برنامج التلقيح الموسع، وكذا تلك الخارجة عن برنامج التلقيح الموسع مثل التلقيح ضد التهاب السحايا (ACWT 135) المخصص للحجاج.

كما يعلم معهد “باستور” أن مديريته التجارية “تبقى مفتوحة خلال فترة جرد نهاية السنة لتموين مؤسسات الصحة العمومية والخاصة”.

مؤكدا “معهد باستور الجزائر يوفر كافة اللقاحات”، مشيرا إلى بقاء مديريته التجارية مفتوحة خلال فترة نهاية السنة لضمان تموين الهياكل الصحية.



فلة. ز

