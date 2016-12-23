لجنـــة متـابعـة اتفــاق أوبـك تجتمــع منتصـف جـانفي

تجسيدا لمهامها في متابعة حصص تقليص الإنتاج

اتفق وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة بالقاهرة، مع وزير النفط والكهرباء والماء، الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق، على دعوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق أوبك والدول الـ11 خارج أوبك، والمتعلق بخفض الإنتاج، للاجتماع في حدود منتصف جانفي القادم.

خلال المحادثات التي جمعتهما على هامش الاجتماع الوزاري الـ97 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبــــــــترول (اوابك)، تطرق الوزيران إلى الآليـــــــــات التي يتوجب تطبيقهـــــــــــا من أجل تجسيد مهمة المتـــــــــــابعة التي أوكلـــــــــــت إلى هذه اللجنـــــــــة التي يترأسها كل من الكويت وروسيا. يذكـــــر، أن الجــــــــــــــزائر هي عضو في اللجنة إلى جانب فنزويلا وسلطنة عمان.

وقد أنشأت اللجنة خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المنعقد نهاية نوفمبر بفيينا، والذي قررت خلاله المنظمة خفض إنتاجها بـ1.2 مليون برميل/يوم، لتحديد سقف إنتاجها عند 32.5 مليون برميل يوميا، وهو القرار الذي انضمت إليه 11 دولة من خارج المنظمة في 10 ديسمبر، وهذا تجسيدا لاتفاق الجزائر التاريخي المتوصل إليه في سبتمبر.

واتفقت هذه الدول -ومنها روسيا- مع أوبك على خفض إنتاجها بدورها بحوالي 558.000 برميل يوميا ابتداء من الفاتح جانفي القادم.

من جهة أخرى، تطرق بوطرفة ونظيره الكويتي إلى فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة في البلدين، كما كان للسيد بوطرفة محـــــــــــــادثات مع وزير النفط والموارد المنجــــــــــمية، المصري طارق الملا، الذي تطرق معه إلى التعاون الطاقوي بين البلدين.

وقد أشاد المؤتمر الـ97 لوزراء البترول العرب الأعضاء في اوابك المنطلقة أشغاله أول أمس بالقاهرة باتفاق الجزائر وبالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية، للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي شارك فيه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، تبادل الآراء واستعراض تطورات الأسواق وتأثيرها على صناعة البترول، بالإضافة إلى متابعة مشروعات التعاون المشتركة في مجال البترول في إطار الشركات المنبثقة عن اوابك.

كما تضمن أيضا اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة، واستعراض أنشطة الأمانة العامة، التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى الدراسات التي أنجزتها الأمانة وســــــــير العمل في بنك المعلومــــــــات. وخلال اجتماع اوابك، افتك الباحث الجزائري جمال حربي الجائزة العلمية للمنظمة لسنة 2016.

من جانب آخر، قال أمس الرئيس الروسي فلاديميــــــــر بوتن، إن بلاده ستخفض إنتـــــــاجها من النفط، وستتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبـــــــترول (أوبك) لدعم أسعار النفط العالمية.

وأضاف بوتن، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهاية العام، أنه يأمل بأن تتماسك أسعار النفط عند المستويات الحالية فوق متوسط سعر الخام البالغ 40 دولارا للبرميل، المحتسب في ميزانية روسيا.

وقال الرئيس، إن ميزانية روسيا المعتمدة على النفط، ستتلقى 1.75 تريليون روبـــــــــل (28.65 مليار دولار) إضــــــــــــــــافية العام المقبل، إذا بلـــــــــــغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل.

من جهته، تراجعت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات أمس، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح قبيل موسم أعياد الميلاد، الذي يبدأ الأسبوع القادم، وبالرغم من صدور تصريحات إيجابية من كبار المنتجين بشأن أسواق النفط.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فيفري بنحو 37 سنتا، ليتداول عند مستوى 52.58 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فيفري بنحو 34 سنتا، بما يوازي 0.62 بالمائة، ليتداول عند مستوى 54.72 دولارا للبرميل.

ع.عبد المطلب

