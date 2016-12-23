لاعب مــانشستـر يونايتد مورغـان شنايدرلين يقترب من إيفرتـون

آخر تحديث : ديسمبر 23rd, 2016 7:43 مساءً
ديسمبر 23, 2016 Wakteldjazair رياضة 0
اقترب الفرنسي مورغان شنايدرلين، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل عن ملعب “أولد ترافورد”، والانتقال إلى إيفرتون، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
فشل شنايدرلين في ترك أي بصمة تذكر مع الشياطين الحمر، منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من ساوثهامبتون الصيف الماضي. ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، فإن اللاعب دخل في محادثات مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل السماح له بالرحيل في سوق الانتقالات الشتوية التي تبدأ في جانفي ثان المقبل، كما كشفت الصحيفة أن إيفرتون هو الوجهة المفضلة للاعب. ويحرص مسئولو إيفرتون على التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي، إلا أن العقبة الوحيدة تتمثل في طلب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر، لمقابل مادي يصل إلى 24 مليون إسترليني، وهو نفس المبلغ الذي دفعه اليونايتد لضم شنايدرلين في 2015. وتخطط إدارة إيفرتون لجعل شنايدرلين، من أكثر اللاعبين أجرًا في الفريق، علمًا بأنه يتقاضى راتبًا يصل إلى 115 ألف إسترليني أسبوعيًا مع مانشستر يونايتد. وقال مصدر في “أولد ترافورد”، إن مانشستر يونايتد لا يمانع رحيل اللاعب الفرنسي، ولكنه يرغب في الحصول على المبلغ الذي دفعه لساوثهامبتون مقابل ضم اللاعب. ولعب شنايدرلين 32 مباراة، منذ انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر، دخل في معظمها بديلا، وأحرز هدفًا واحدًا، على مدى 18 شهرًا.
م.نورالدين/الوكالات
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