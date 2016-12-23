كنـاس تشدد الخنـاق على العطــل المرضيـة والأدويـة

تعزيــــــز نظـــــام الرقــــــابة على مســــتوى مــــــراكز التعــــــويض

صرح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حسن تيجــــــــــــــــاني هدام، أن الصندوق قرر تدعيم نظام الرقـــــــــــابة لمحـــــــــــاربة الإفراط المسجل، لاسيما في العطل المرضية والأدوية.

وأكد ذات المسؤول، خلال تجمع لمسؤولي خلايا الرقابة الداخلية للوكـــــــــالات التــــــــابعة للصندوق، أن هيئته عززت نظام الرقـــــــــابة، لاسيما على مستوى مراكز التعويض فيما يتعلق بالعطل المرضية والأدوية.

كما أوضح السيد هدام، أن الصندوق سجل حالات إفراط تبقى “قليلة واستثنائية”، لاسيما في مجال استهلاك الأدوية والإفراط في العطل المرضية.

من جهة أخرى، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أن تكييف وتعزيز الرقابة، يهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي للصندوق وضمان ديمومته للأجيال القادمة، خصوصا في مجال الخدمات.

ويأتي تعويض الأدوية، على رأس نفقات الصندوق الوطني للتأميـــــــــنات الاجتمــــــــاعية بقيـــــمة 170 مليار دج في السنة، على حد قـــــــــوله، مضيفا أن الصندوق سجل أيضا 60 مليون وصفة طبية سنويا.

وقد أكد المسؤول، على ضرورة تليين وتوحيد إجراءات الرقابة بعد ذلك على مستوى مجموع هيئات الصندوق، وتوفير “أحسن الخدمات” للمنخرطين الاجتماعيين وذوي الحقوق في إطار تحسين الخدمة العمومية.

من جهة أخرى، يـــــــــؤكد أصحاب المؤسسات، أن هذا التصرف الذي يسلكه الموظفون، يكلف المؤسسة خسائر فادحة، خاصة وأنه من الصـــــــــعب رفض عطلة مرضية ممضاة من طرف طبيب مختص، كما يدخل الإدارة في صراعات مع الموظفـــــــــــين، حيث يتهم أصحاب المؤسسات عمـــــــالهم بالتواطؤ مع الأطبــــــــاء واختـــــــــلاق الأعذار دون مبررات، لا لشيء سوى لأغراض خـــــــــاصة، تكون في غالب الأحيان هروبا من ضغطـ العمل والرغبة الجامحة في الركون إلى الراحة.



ساسي.ب

